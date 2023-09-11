亞運倒數／5名中華隊名將最後一舞　戴資穎拚衛冕、莊智淵7度參賽

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由於早早就宣布應該會在巴黎奧運後退役，所以近期許多賽事都成為戴資穎「最後一舞」的告別秀，如無意外，這也將會是她生涯最後一次參加亞運。上一屆在雅加達，他幫我國摘下女單金牌，今年則要來嘗試衛冕。
戴資穎生涯至今未能拿下一枚大賽獎牌，長期占據球后寶座且擁有多座超級賽冠軍的她，試圖在明年巴黎奧運發起對金牌的最後衝擊。而如能在這一屆亞運拿下好成績，相信對她來說，在信心上會有提振的作用。
除了戴資穎之外，中華羽球代表隊本屆的主力選手幾乎都是老將了，年輕一代的球員如林俊易等人能否打出接班氣勢，也將會是值得關注的一個焦點。
莊智淵再度參賽不是報名電競 7屆元老帶桌球男團衝金
在東京奧運結束後，莊智淵確定的表示那是自己生涯最後一次奧運。雖然我們不確定這位台灣的桌球教父明年是否會前往巴黎，但他如今將要第7次的為中華隊站上亞運賽場，從17歲打到42歲，真的可說是鞠躬盡瘁。
在多哈亞運拿到男子雙打銅牌，在仁川亞運桌球男子單打銅牌，在上一屆雅加達亞運男單也打進8強。莊智淵老而彌堅、成績一直十分穩定，油箱裡明顯還有油。
在5年前他笑說若自己再參加亞運，大概就是要比電競了。但5年後，中華男桌還是需要這位世界級的好手壓陣，為我們帶來經驗和穩定軍心的氣場。
舉重女神生涯無須再被檢證 郭婞淳保持身體狀態放眼巴黎
在台灣體育屆，郭婞淳這三個字早已不用再多說明什麼。東京奧運她健康出賽，外界就認為她保底奪金，在舉重的運動史上，她的名字注定將被載入冊中。這次隨隊出征杭州，除了增添自己的風光履歷外，就是為了自己的國家而戰。
在東京奧運後郭婞淳飽受腰傷困擾，今年她保留實力、以健康為第一優先，因此在賽場上的統治力有所下滑，而且來自中國大陸的年輕小將也開始追趕上來，23歲羅詩芳與18歲的裴鑫依都很有實力，前者還在剛剛落幕的世界舉重錦標賽女子59公斤級橫掃3金，來勢洶洶。
毫無疑問，郭婞淳的最終目標是放在一年後的巴黎，這一次亞運可看作對於她目前身體狀態的一個檢驗。
陳傑雅加達差一步站上頒獎台 這屆拚回來
31歲的「跨欄王子」陳傑，2018年雅加達亞運跑出49.62秒，拿到第4名，只差一點點就能站上頒獎台，他也不諱言這次杭州的目標就是「突破過去成績甚至奪牌。」
田徑賽場上汰換率高，對於亞洲選手來說更是如此，陳傑這些年能保持穩定成績，和其高度自律的訓練脫不了關係。但30歲也確實到了一個節點，他也不諱言可能是自己的最後一屆。
近期彭名揚在國際賽場上屢創佳績，日前還在成都世大運男子400公尺跨欄飆出48秒62摘金，達到巴黎奧運標準，頗有和他競爭台灣「跨欄一哥」的氣勢。陳傑認為這都是良性競爭，也不吝稱讚學弟：「他的成績在亞洲非常頂級的，有機會角逐亞洲金牌，甚至明年奧運。」
划船一姐黃義婷升格人妻 盼能彌補上一屆銀恨遺憾
黃義婷是2屆奧運國手，在上一屆的雅加達亞運也奪下銀牌，是我國在划船運動上的指標性人物。近年她升格「人妻」，人生也走向下一個階段。雖然沒有講得很明，但她此前在受訪時也坦言，這屆亞運「可能是最後一屆」。
33歲的黃義婷，今年身體狀態保持得不錯，這次在杭州的目標，當然依舊是站上划船單人雙槳項目的頒獎台。她說自己上一屆錯過金牌，本次參賽很渴望將它拿下來。至於是否會參加巴黎奧運，將會視這是成績來決定。