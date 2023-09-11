基泰建設與25受災戶開說明會說法反覆！柳采葳批毫無誠意

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柳采葳表示，原本會中談到包含租金補償，住戶也提到補償細節，包含租金計算方式，以及給予方式，現場基泰蕭嘉洋針對細節無法回答的部分回應，晚上之前一定給大家回覆，強調基泰很有誠意，三個小時內會給予大家答案，結果到晚間大家等到的是「受到市府長官關切及指導，後續補償金額由市府核算，安置事實也由市府主導」。也讓人質疑是否又要甩鍋？
柳采葳說，基泰提出的幾個條件都很不合理，包含補助一千元一坪等，因此市府都有強調，不是基泰說了算，但是她認為，基泰不能完全甩鍋，把責任丟給市府處理，這件事情是基泰釀禍，但是基泰一邊開記者會態度強硬，另一邊又跟住戶先承諾後反悔，把責任丟給市府，這絕對不是肇事建商應該有的態度，基泰應該把要承諾的事項以白紙黑字，或是公司正式新聞稿模式釋出，而市府也應該謹慎自己的角色。
柳采葳最後指出，基泰總經理淚灑記者會現場，但是她認為現在最想哭最難過的是住戶，在記者會現場，董事長辭職就只是做樣子，給個粗暴的交代。
柳采薇說，基泰建設是總經理制，總經理才是管事的人，也所以為什麼總經理馮先勉敢在記者會講這麼多荒謬的「經典」詞句，基泰建設這種粗暴的交代不是住戶要的，請拿出誠意來面對解決。
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