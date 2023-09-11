FIBA世界盃／美國隊失去國際賽主宰力　Kerr點出一關鍵因素

U18世界盃／中華隊不再畏懼日本　吳柏宏說明台灣青棒進步3大關鍵

▲U18世界盃中華隊再次打出令人感動的一仗，也讓人對台灣棒球未來充滿希望。（圖／記者葉政勳攝）
▲U18世界盃中華隊再次打出令人感動的一仗，也讓人對台灣棒球未來充滿希望。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/台北報導

中華隊在U18世界盃冠軍賽中以1:2惜敗日本，以亞軍作收，雖然結果令人遺憾，但這已經是中華隊連續3屆打入冠軍戰，且從過去一直無法戰勝日本，到近年能與日本抗衡，即便落敗比分也咬得很緊，顯示了中華隊這些年來的進步，也讓球迷看見台灣棒球希望。

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從過去一直未能戰勝日本，到近年屢次扳倒強敵，像是2018年亞青賽複賽、2019年U18世界盃複賽，中華隊都以3：1擊敗日本，去年U18世界盃預賽中華隊也以9：2力克日本，今年超級循環賽中華隊再以5：2獲勝，取得對戰4連勝。

今年U18世界盃中華隊以1分之差落敗，整場還是緊咬日本隊，面對日本高校第一左投前田悠伍，中華隊打者還是能夠有效攻擊，幾個甜蜜點都掌握不錯，但運氣並不站在我們這邊，好幾次都直接打進日本野手的手套裡。

對於中華隊不再畏懼強權，能夠戰勝日本、美國等強敵時，中華隊總教練吳柏宏點出改變的關鍵，首先是選訓機制跟以往不同，「以往用名次限額來選，常常會有好的選手被限額限制，成為遺珠之憾，進而無法組建一支最戰力完整的陣容。」

過去國手名額依照玉山盃全國青棒錦標賽名次遞減，直到2019年起國手資格遴選改變，不再依玉山盃名次限制名額，吳柏宏表示，選訓的改變也讓教練團更容易找到適合的球員。

吳柏宏指出，在訓練方面，從6月集訓至8月31日比賽開打，U18中華隊與中職二軍、業餘成棒隊進行多場比賽，提升比賽強度，並透過實戰累積經驗，讓球員能夠一步步在正式比賽開打時進入狀態。

除此之外，中華棒協也給予球隊相當多的資源，包括情蒐團隊、物理治療師、心理輔導師等，這些都為球員提供了更全面的幫助，吳柏宏說：「情蒐小組提供了豐富的資料和分析，包括對手的投球方式和每位打者的習慣，這些都是我們能夠取得好成績的重要因素。」

▲2023U18世界盃中華隊總教練吳柏宏。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.09.07）
▲2023U18世界盃中華隊總教練吳柏宏。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.09.07）

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