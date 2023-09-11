76歲名嘴黃越綏突曝「斷食善終」計劃！揭胃鏡切片結果害親友急哭
76歲的兩性作家、名嘴黃越綏年紀漸長，身體多處出現病痛，經常在社群軟體上與網友分享突發狀況，她日前胃痛到醫院做了胃鏡檢查發現病徵，讓親友相當擔心，所幸診斷後只是發炎，「自己嚇自己」虛驚一場，不過她透露考慮安寧善終方式，拜託醫師幫忙規劃「斷食善終」，讓網友相當意外，要她好好保重身體。
記者江芷稜／綜合報導
黃越綏表示，胃鏡檢查選擇不切片化驗，沒想到發現病徵，醫師緊急送去化驗，必須等待2週才能得知結果，過程非常煎熬，不確定真相之前，身邊的同事、朋友開始擔心，努力想要安慰、鼓勵她，遠方摯友甚至急到哭了，她自己反而不在意，每日馬照跑舞照跳，一副無所謂的樣子。
黃越綏心態豁達地說，生老病死是人生的常軌，總會輪到自己，必須嚴肅的面對未來病與死的身心挑戰，「當心理建設準備就緒後，生理痛楚就是一種介於折磨和解脫間的共生關係」。她透露前陣子在Podcast節目訪問推動斷食善終工程的畢柳鶯教授時，當下就拜託對方幫忙規劃自己未來的斷食善終。
她認為，超前部署未必能解決問題，至少擁有保留空間，如此正面思考和自我建設，就是彰顯對生死價值判斷的能力與態度。最後，胃病的檢查報告出爐，醫師診斷只是胃食道逆流，發炎，並非癌症，讓親友都鬆了一口氣，她自嘲：「七月怕鬼嚇人，但千萬不要自己嚇自己。」大批網友留言要她好好保重身體。