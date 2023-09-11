嘉義暴雨釀2死！男女陳屍廂型車　疑逃生不及「慘遭滅頂」

國軍明年少10個營的兵力　立委：國防部應檢討人才流失與留營率

▲志願役明年將少5187人，形同10個營的兵力。（圖／軍聞社提供）
▲志願役明年將少5187人，形同10個營的兵力。（圖／軍聞社提供）

記者邱新博／台北報導

國防部明年將迎來一年期義務役，預估將有9100餘名，國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，根據國防部預算書，113年志願役官士兵的「預算員額」，卻比112年劇減5187人，形同減少近10個營的志願役人力；恐對國軍戰力有不利的影響。對此，立委邱臣遠表示，國防部應該要檢討志願役官士兵人才流失以及年漸降低的留營率，並研議改善相關配套措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
揭仲表示，根據國防部預算書，明年的「預算員額」出現109年以來首度的負成長，降為16萬6235人，不但比今年驟減5187人，也創下109年以來的新低，形同將這四年志願役人力的成長紅利一次出清。

此外，在減少的5187人中，99％是基層部隊骨幹的士官長、士官與士兵。其中，士官長從今年的1萬4600人，降為1萬4300人，減少300人；士官從今年的7萬5201人，降為7萬3600人，減少1601人；士兵則從今年的4萬4911人，降為4萬1670人，減少3241人。三者合計共減少5142人，使明年國軍主戰部隊的可用人力，不排除會明顯下滑，這對國軍戰力恐造成極為不利的影響。

對此，邱臣遠表示，國軍去年退損5,102員，今年預估為4,899人，明年推估為5,187人，因此明年志願役「預算員額」減列5,187人，等於減少近10個營的志願役人力。他認為國防部應檢討志願役官士兵人才流失的原因，以及是否衝擊我國戰力，並提前擬定因應對策，彌補常備部隊人力需求。

目前志願役士官兵留營率標準為76%就達標，去年留營率是77%，僅是勉強過關，他認為國防部應研議提高留營達標率、提高志願役士兵加給，從制度面改善志願役提前離營的問題。

最後，邱臣遠說，針對義務役明年恢復一年役期，預估將有9,100多名新兵入伍，並逐年提升徵兵人數，國防部應強化義務役形成戰力之訓練，並落實義務役轉志願役之招募工作，以因應未來幾年軍購武器陸續到位及強化國防之人力需求。

國防部刪「作業維護費」花4千萬慶黃埔　基進：不如提升裝備品質

海陸中尉營區輕生！蔡英文不捨下令了：國防部務必釐清並照顧家屬

海陸中尉陳屍榕樹下！母向國防部長下跪哭求「真相」　邱國正致歉

共軍浙東外海劃禁航區軍演　國防部：對我海空域安全無影響

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞