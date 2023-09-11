國軍明年少10個營的兵力　立委：國防部應檢討人才流失與留營率

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此外，在減少的5187人中，99％是基層部隊骨幹的士官長、士官與士兵。其中，士官長從今年的1萬4600人，降為1萬4300人，減少300人；士官從今年的7萬5201人，降為7萬3600人，減少1601人；士兵則從今年的4萬4911人，降為4萬1670人，減少3241人。三者合計共減少5142人，使明年國軍主戰部隊的可用人力，不排除會明顯下滑，這對國軍戰力恐造成極為不利的影響。
對此，邱臣遠表示，國軍去年退損5,102員，今年預估為4,899人，明年推估為5,187人，因此明年志願役「預算員額」減列5,187人，等於減少近10個營的志願役人力。他認為國防部應檢討志願役官士兵人才流失的原因，以及是否衝擊我國戰力，並提前擬定因應對策，彌補常備部隊人力需求。
目前志願役士官兵留營率標準為76%就達標，去年留營率是77%，僅是勉強過關，他認為國防部應研議提高留營達標率、提高志願役士兵加給，從制度面改善志願役提前離營的問題。
最後，邱臣遠說，針對義務役明年恢復一年役期，預估將有9,100多名新兵入伍，並逐年提升徵兵人數，國防部應強化義務役形成戰力之訓練，並落實義務役轉志願役之招募工作，以因應未來幾年軍購武器陸續到位及強化國防之人力需求。