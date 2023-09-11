黃金72hr倒數！摩洛哥地震災區傳屍臭 缺水缺電、僅能草草埋遺體
摩洛哥於當地時間9月8日晚間發生芮氏規模6.8地震、深度僅18.5公里的淺層強震，造成至少2122人死亡、2421人受傷。從空拍畫面中可以看到，靠近震央阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）山區的村落幾乎全毀，目前救援人員正在把握「黃金72小時」搜索瓦礫堆下的生還者。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，摩洛哥8日晚間發生規模6.8地震，目前只知至少2122人死亡、2421人受傷，由於搜救行動仍在進行當中，死傷人數可能還會進一步攀升。其中受災最嚴重的，是馬拉喀什以南、位於阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的穆萊布拉欣村（Moulay Brahim）。不少居民持續以徒手和鏟子挖掘、尋找倖存者，應對小組也努力引進機械協助，但有許多受災地區位處偏遠，難以得到援助，災民只能自救。
受到炎熱天氣影響，瓦礫堆中已經開始飄出屍臭，協助救援的居民四處尋找口罩。他們透露，遺體的狀況很糟，且因為缺水、缺糧、缺電的情況，不少人只能匆匆忙忙將遺體埋葬，無法按照穆斯林習俗沐浴亡者，也沒有進行禱告。有些家屬甚至不挖墳埋屍，只簡單在死者身上撒上泥土。
目前摩洛哥救援團隊已深入靠近震央、重災區之一的小鎮塔拉特恩亞庫布村（Talat Nyakoub），救援人員以6到12人為一組，在廢墟中挖路紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）全球營運總監霍爾特（Caroline Holt）指出，地震發生後的前3天有時被稱為救援人員的黃金期，是摩洛哥緊急救援人員拯救倖存者的關鍵時刻。
但史丹佛大學北非歷史學家艾拉祖基（Samia Errazzouki）痛批摩洛哥政府，因為「高度控制與集中化」的機制阻礙了救災工作，摩洛哥政府浪費的每一分鐘，本來都能讓更多人獲救。