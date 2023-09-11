摩洛哥百年強震已釀近2500死！各國救援湧入 軍方建立臨時醫院
北非國家摩洛哥發生規模6.8地震、深度僅18.5公里的淺層強震，今（11）官方公布強震造成的死亡人數已攀升至2497人。這是近六十年來當地最嚴重的一次地震，各國救援與物資紛紛湧入當地，摩洛哥軍方也在震央附近建立起臨時醫院，救援隊則把握「黃金72小時」搜索瓦礫堆下的生還者。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據摩洛哥內政部今天公布的最新數字，強震造成的死亡人數已攀升至2497人，迄今導致2476人受傷。其中馬拉喀什（Marrakech）是離震央最近的大城，摩洛哥軍方在震央附近建立臨時醫院，以便救治馬拉喀什與附近災民。醫院院長尤瑟夫（Youssef Qamouss）上校指出，現場有24名醫生和48名護士，但工作人員和醫院容量都還可以也需要擴大，臨時醫院目前只有30張床位。
據《路透》與《CNN》報導，目前包含西班牙、美國、英國都派遣由軍官與搜救犬組成的搜救隊到現場提供援助，法國外交部則提供近200萬歐元（約新台幣6875萬元）援助，2年前與摩洛哥斷絕正式外交關係的阿爾及利亞，也宣布開放人道救援與醫療航班過境。
當局表示，目前更遠的地方還有一些村莊救援人員仍然無法到達，這是因為道路被封鎖，救援人員正在積極清理聯通道路，盼能將外界物資與援助送入更偏遠的村莊。