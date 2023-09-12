籃球／LBJ的宇宙夢幻隊復仇名單出爐 與KD和Curry等人攜手拚奧運
美國隊兵敗世界盃男籃賽，夢幻隊招牌再度蒙羞，也讓國內檢討聲浪四起，美國媒體日前早已預告，將組成「宇宙夢幻隊」展開報復之旅，而NBA球星LeBron James也表態，將參加明年的巴黎奧運，也開始招募隊友。
運動中心/綜合報導
距離2024年奧運僅剩不到一年時間，美國在本屆FIBA世界盃上取得了令人失望的第四名，陣容只有三名現役明星球員，沒有一人有國家隊的經驗，也成為最終慘遭滑鐵盧的主因。
LeBron James是三屆奧運選手，兩次金牌得主，以及NBA歷史上的得分王，他對參加明年夏天的奧運有強烈興趣，並致電多位球星，招募球員一起為國爭光，而此是也已被證實。
James的復仇名單中，包括Stephen Curry、Kevin Durant、Anthony Davis、Jayson Tatum和Draymond Green等人，若真能全部招募，此支夢幻隊的星度將可能是近10年最高。
Stephen Curry生涯從未參加過奧運，但2010年和2014年兩度率美國隊拿下世界盃冠軍，若本次能和LeBron James與Kevin Durant聯手，不僅能完成奧運夢，也有很大的機會奪下金牌。