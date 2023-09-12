房市／信義房屋支持地方創生　聯手Pinkoi推廣地創商品

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，台灣目前推動「地方創生」主要是藉由專業設計團隊，以新的眼光及手法盤點各地「人、文、地、產、景」特色資源，協助地方挖掘文化底蘊，轉化作為創造地方生機的產業資本。
陳美伶說，台灣地方創生基金會平台中有許多團隊已在Pinkoi上開館，這些有設計美學並能提升生活質感的商品，受到消費者喜愛，也因此有國外廠商來洽談合作機會，希望借重Pinkoi於亞洲設計市場的消費洞察與平臺影響力，將更多地方的創意設計推向國際市場。
Pinkoi執行長暨共同創辦人顏君庭表示，2015年Pinkoi首次辦理品品市集活動，協助設計品牌曝光，這幾年來Pinkoi透過電子商務平台幫助獨立設計品牌在資源有限的情況下，能有跨界合作與接受國際消費者下單的機會，期待這次與地創基金會聯名地方創生主題館，能幫助更多地方設計團隊被看見。
地方創生近年已成為顯學，2021年在信義房屋的支持下，攜手「台灣地方創生教母」陳美伶成立第一個全國性的「台灣地方創生基金會」，目標將基金會打造成資源媒合的平台。擔任起公私協力的角色，整合與對接資源，為創生團隊有效解決問題、彼此交流成長；此次合作，期待各地的「地方DNA」創意設計商品能透過Pinkoi於亞洲市場的長久耕耘，讓更多消費者能夠看見台灣地方「新設計」的風土魅力，展現越在地越國際的高度視野。