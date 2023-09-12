天氣預報／氣溫19.4度變冷了！週末全台變天 雷雨、劇烈天氣報到
今（12）日各地晴到多雲，天氣穩定，僅午後各山區及南部近山區有些局部雷陣雨，要注意南部山區仍有較大雨勢發生的機率；清晨最低溫出現在花蓮鯉魚潭19.4度，基隆七堵也只有19.8度，北部、東北部低溫22至25度，開始感受到涼意，不過白天高溫仍落在32度至33度，留意早晚溫差大。放晴好天氣也只到週末，六、日（16至17日）兩天風向轉為偏南風，水氣較為增多，留意午後熱對流雷雨、劇烈天氣發生，尤其到山區活動又要更小心一些。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據天氣風險預報指出，今（12）日清晨終於各地都是相當穩定的好天氣，不過天氣好轉之後，夜間的雲量減少，輻射冷卻作用也開始出現，今天清晨最低溫出現在花蓮鯉魚潭19.4度，基隆七堵也只有19.8度，北部、東北部空曠地區還有花東縱谷一帶低溫普遍在20-22度間，中南部空曠地區也有不少地方在23度以下，雖然目前還沒有東北季風的冷空氣影響台灣，但是隨著季節進入9月份，夜晚清晨已經慢慢變涼。
白天各地溫度仍較炎熱，各地高溫普遍有32-33度左右，不過並沒有太極端的高溫出現機會，加上整體濕度普遍低一些，人體的感受上並不會很悶熱。夜晚清晨要留意因為雲量減少，輻射冷卻作用在空曠地區造成的較低溫度，局部區域有機會降到20度上下，雖然還算是舒適的溫度範圍，不過日夜溫差的變化會比較大一點，提醒早出晚歸的朋友要注意溫度的變化。
降雨方面，氣象專家吳德榮指出，今（12）日起至週四（14日）台灣附近水氣減少，天氣穩定，各地大多晴朗，山區午後仍有局部短暫陣雨的機率；週五至下週一（15日至18日）台灣附近水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍，逐漸擴大至部分平地，局部大雷雨、伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率亦提高。