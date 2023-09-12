台股早盤開高後一度急跌翻黑　搭AI順風車！特斯拉概念股表現搶眼

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台北股市今日早盤開高走低，早盤一度漲40多點，但沒多久又來到盤下翻黑小跌，之後又再度來到盤上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲2元，來到538元，漲幅0.3%。同樣是晶圓代工的聯電與力積電小漲、世界先進漲0.8%。其他重要電子股，如聯發科走跌，跌幅0.4%。鴻海、南亞科、大立光漲1%上下，日月光漲1.7%，和碩漲0.8%。不過，華碩弱勢跌3%多，另外面板也臉綠，友達與群創早盤跌0.5%與1%。
至於AI概念股今日綠油油，廣達跌2%以上，緯創與技嘉跌1.5%、英業達跌0.9%、緯穎跌0.4%、廣運跌9%。另外觀光餐旅概念股強勢，像是長榮航與華航漲1到2%，八方雲集漲約3%、雲品漲近2%，美食-KY、夏都、寒舍、老爺知、大略-KY、燦星旅、富驛-KY、易飛網漲1到2%。
而特斯拉於今年7月開始投產用於訓練自駕汽車人工智慧（AI）模型的超級電腦，在Dojo上投入超過10億美元（約台幣319.8億），對此，摩根士丹利看好將帶動特斯拉市值提高近6000億美元（約台幣19.1兆）或76%。而今日特斯拉概念股與車電零組件表現搶眼，如順德漲5%、康舒漲逾4%，江申、威剛、劍麟漲2到3%。