中元檔期＋暑假商機加持！超商雙雄再報喜　營收寫單月次高紀錄

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8月掌握暑假旅遊、父親節、七夕情人節、中元節、防颱與開學備品等節慶節令商機，鮮食、咖啡、包裝零食與麵食需求量大增，帶動相關類別業績成長1至3成。
展望9月，進入開學季、中秋節、換季食飲與用品生活需求，台灣7-ELEVEN持續藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，並以擁有1650萬會員的OPEN POINT生態圈，串聯i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務工具，提升購物便利性、開創門市新銷售機會，滿足OMO的生活消費需求，將持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。
觀察全家8月營運表現，合併營收為88.9億元，年增8.47％，創歷史單月次高；累計今年前8月合併營收為656.4億元，年增10.17％。
全家店數持續成長，截至8月31日止，總店舖數達4194家。另外，8月泛鮮食業績年增兩成，中元普渡助攻飲料零食泡麵罐頭等品類銷售暢旺，中秋預購商機提前發威、成長達五成，皆促經營績效穩定走高。另外，因盛夏高溫炎熱，且適逢Fami!ce十週年與體驗店開幕話題操作奏效，8月霜淇淋業績近翻倍成長。
展望9月，營運重點在於掌握開學與中秋連假的商機，鮮食商品、會員行銷都將陸續操作話題活動，可望驅動整體業績。