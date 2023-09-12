世界12強在臺北大巨蛋打有機會嗎 辜仲諒喊話棒協給出回應
世界棒壘總會（WBSC)今天宣布，第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽將在明年自11月10日起至11月24日，由台灣（台北市）獲得預賽主辦權，地點在台北市，目標當然是大巨蛋，尤其棒協理事長辜仲諒已經放話要組「最強中華隊」，目標就是要在自家主場贏球，前進東京，棒協秘書長林宗成表示：「這一切都在研議中，還沒正式作業，也要等體育署、協辦城市、營運方等溝通，才有可能成行。」
記者吳政紘/綜合報導
林宗成認為，「若谷要在台北市舉辦，我們當然想在大巨蛋辦，但這些細節都要確認，可能要等亞運之後才能定案。」
中華隊若可以組成最強隊伍，主要還是靠旅外球員跟本土中職球員一起努力，但是因為舉辦地點、時間跟主導方都不是美國職棒大聯盟，可能會以旅日球員為主，當然林子偉、江少慶等球員，都很有機會參與。
中華棒協理事長辜仲諒表示，「很榮幸主辦這項各界等待已久的賽事，歡迎各隊屆時來到台灣，我們絕對做好準備，打造全球所期待最棒的棒球賽事，中華棒協也會與中職合作，組成最強中華隊，與世界各國一流球隊競爭。」
上次2019年世界12強賽，中華隊一路挺進到超級循環賽，可惜輸給墨西哥，贏了韓國後，不敵美國隊，之後未能如願拿下東京奧運門票。