LINE免費貼圖9組！台積電「安安寶寶」一鍵下載：祝福中秋節快樂
本周LINE免費貼圖來了！LINE今（12）日在貼圖小舖上架2組全新免費貼圖，其中LINE購物直播合作的沙發馬鈴薯貼圖，只限量開放前10萬名下載，手速要快 。《NOWnews今日新聞》另挖出隱藏版，是台積電福委會合作的安安寶寶LINE貼圖，不只是畫風Q萌的動態貼圖，而且免加好友「無條件一鍵下載」，快下載最新貼圖來祝賀早安、晚安及中秋節快樂。
記者黃韻文／綜合報導
🟡貼圖小舖9月12日新上架
📍Anden Hud × 昏呱 -詼諧日常篇
下載期限：2023/10/12
下載條件：加入好友
📍LINE購物直播×沙發馬鈴薯
下載期限：2023/10/11
下載條件：加入好友（限前10萬名）
🟡「隱藏版」貼圖專區
📍我愛安安寶寶日常生活篇
下載期限：2023/10/8
下載條件：無條件（一鍵下載）
📍LINE購物 × 祕密貓（點此下載）
下載期限：2023/9/28
下載條件：達成指定條件
📍LINE購物 × 霸蒜與麻雞（點此下載）
下載期限：2023/10/4
下載條件：加入好友
📍悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/22
下載條件：加入好友
📍新光三越吃貨小夥伴（點此下載）
下載期限：2023/9/27
下載條件：加入好友
📍LINE禮物 × 一事吳陳（點此下載）
下載期限：2023/9/16
下載條件：加入好友
📍DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/21
下載條件：加入好友