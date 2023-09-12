《我們這一攤》首播開紅盤！胡宇威崩潰「不再賣潤餅了」原因曝光
全新「擺攤」實境節目《我們這一攤》，由王彩樺、胡宇威、夏和熙3人當起攤主到全台各大夜市擺攤，上週六首播收視開出紅盤，25-39歲女性觀眾平均收視高達0.95，24-49歲瞬間收視每分鐘最高達1.17，觀眾度討論不斷。而身為大廚的胡宇威還分享最崩潰的體驗，就是在台中擺攤賣潤餅，濕濕的口感讓他完全無法接受，直呼：「我下次絕對不會再賣！」
記者詹鎰睿／綜合報導
在第一集當中，3位人氣攤主賣起台灣人到夜市必吃、又臭又香的臭豆腐，加上當天還有胡宇威特調的泰式醬料、醃蘿蔔，美味的畫面讓許多觀眾看完後，紛紛跑到官方粉絲團上留言：「看完突然好想吃臭豆腐」、「從備料到出攤真的手忙腳亂，怪好看的」、「大家各司其職，表現很棒」。
而在上週六播出的第二集，收視率也有了翻倍的成長，再加上《我們這一攤》官方YouTube頻道，一則胡宇威的殘酷美食二選一的短片，也累積高達19萬的觀看次數，節目播出至今已成功獲得大眾好評。3位藝人們得知後都非常高興，代表台灣文化被放大被看到，喊話：「希望大家能繼續鎖定我們，看我們在夜市人生的成長！」
聊到13集以來最辛苦的過程，胡宇威竟自爆，有次在台中擺攤賣潤餅，是他最崩潰的一次，「我第一次吃的時候完全不懂它的美味，感覺它只是一個餅皮加入各式各樣的菜，最後包起來會悶住、濕濕的！」讓從小在美國長大的他，完全無法接受這樣的口感。
胡宇威更表示：「若有下次機會，他絕對不會想賣這項商品。」不過，主廚魂不滅的胡宇威則認為，雖然夜市賣的都是台灣傳統小吃，但除了兼顧傳統，還是得在口味上做創新，不要去害怕改變，就像臭豆腐再怎麼變化，它還是臭豆腐，豬血糕再怎麼調整口味還是豬血糕，創新也能迸出新滋味，可以藉此吸引新的年齡層走進台灣夜市。