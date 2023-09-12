20萬長照住民受惠！急性病免跑醫院　健保明年第一季試辦

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台灣人口面臨劇烈的變化，今（2023）年65歲以上人口比例已達17%，預計3年後增加為25%，2040年增將攀升到30%。對於人口快速老化，石崇良解釋，高齡化伴隨失能人口增加是趨勢，但在長者的醫療照顧上，交通本身就是一大問題，這次會議參考其他國家經驗，預計在健保給付上提出3項配套。
石崇良指出，「居家照護」、「居家訪視」、「遠距醫療與監測」是高齡照護的「鐵三角」，要同時並行才能讓患者在家中也能得到在醫院一般的持續性照顧，又不需要脫離熟悉的環境、重新建立生活支持體系，或是聘僱外籍看護來協助日常，相關規範調整預計明年第一季可上路。
📍居家照護「2大擴充」
針對健保針對「居家照護」的優化，石崇良表示，明年起健保居家照護有2大擴充方向，其一是「適用場域擴充」，其二是「服務範圍擴大」。
石崇良解釋，過去健保的居家照護給付僅限於「居住在家中的患者」，但考量長照機構住民原本的環境也有資源支持他的日常生活，若維持現行措施、發生急性病情時到醫院，會造成照顧中斷，故後續將「住宿式長照機構住民」納入居家照護健保給付。
針對相關措施受益人數，石崇良推估，居家醫療照顧對象目前已有居家整合計畫，收案人數為7到8萬間，均屬這次擴充措施的受益者，另長照機構住民粗估20萬左右的族群，也將在這次調整中獲益。
📍遠距醫療適用地區擴大
此外，石崇良表示，明年第一季也將擴大健保給付居遠距醫療的服務範圍，現行僅提供山地、離島、偏遠地區相關服務，但考量人口老化下，即使在「都會區」也會有此類需要，因此對此進行擴充，後續長照機構、一般家中住民、居家透析病患都可以透過遠距方式，得到醫療協助。
石崇良進一步解釋，居家高齡者最常出現的急性病症多為感染症，如肺炎、泌尿道感染等，若透過抗生素治療即可、不需加護治療，就適合在原本的居家環境照顧；長照機構住民急性病症同樣以感染症為多，亦有褥瘡傷口照顧等需求，同樣可透過遠距加上居家護理人員訪視來提供在地服務。
📍《通訊診察治療辦法》修正年底公告
石崇良表示，前述措施試辦將搭配《通訊診察治療辦法》進行，這次修訂重點，將擴充遠距醫療適用場域，並鬆綁處方相關限制。
針對相關試辦措施，石崇良表示，第一階段預計在明年第一季正式上路，試辦時長為1年，相關經費目前編列健保總額2至3億預算，後續經費會看實行狀況滾動式修正，預計逐年擴充，試辦範圍則依據參與的醫療體系而定，會包括都會區與鄉村試辦，並不限於偏鄉地區。