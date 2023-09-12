支援團助台東災後復原昨返高雄　陳其邁給兩天榮譽假

海葵颱風重創台東，為儘早協助台東居民恢復市容與家園環境，高雄市支援團隊於9月6日晚間趕赴台東支援，並於昨日完成任務回到高雄，高雄市長陳其邁今（12）日上午特別率領市府團隊在四維行政中心府前廣場表達慰勞之意，歡迎所有辛苦的團隊人員返回工作崗位，現場除致贈蛋糕、飲品慰問辛勞，並且均給予2天的榮譽假。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄支援團協助台東居民恢復市容，台東縣長饒慶鈴昨特地在臉書發文「謝謝你！高雄」，並標註高雄市長陳其邁，感謝高雄不遠千里送暖；陳其邁首先感謝環保局及工務局前往台東馳援的同仁，全員不分平、假日，利用5天時間全力投入災後復原重建工作，總計動員抓斗車、吊卡車、貨卡車等41輛大型車輛機具及約100名人力，共計清理約3,000公噸災後廢棄物。
陳其邁指出，這場颱風讓台東遭受嚴重災情，支援團隊在過去5天內不分日夜地投入工作，特別是在颱風過境後，立刻前往台東展開支援。他並強調，由於環保局和工務局同仁的辛勤工作，高市府支援團隊的表現獲得台東縣政府的肯定，台東鄉親也都非常感動，並向高市府表達謝意；為體恤所有人員辛勞，陳其邁表示，將給予所有支援台東的人員2天榮譽假，並給予加班費，應有的福利都會幫隊員儘力爭取。