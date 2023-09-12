議員點名基泰建設顧問在市府當門神 李四川否認：對同仁不公平
基泰建設疑似施工不慎導致民房倒塌，但基泰建設處理態度為外界所質疑與詬病。台北市議員陳怡君於今（12）日指出，市府內有基泰建設有安插「門神」在台北市政府，更點名是市政顧問孫偉志。對此，台北市長蔣萬安表示，若有違法事證一定依法究辦；副市長李四川也說，沒有所謂門神，這對市府同仁不公平。
記者邱新博／台北報導
陳怡君說，受災住戶在事發前，多次向市府陳情，都發局不是避重就輕就是置若罔聞，就是因為基泰建設在台北市政府「朝中有人」。事發多日後，基泰建設直到今天，還毫不避誨大喇喇在官網上秀出「董事會專案顧問」孫偉志，現任經歷就是台北市政府顧問，等同召告天下後台很硬。
陳怡君進一步指出，這位神秘門神「孫偉志」，不僅八面玲瓏，還身兼多職，其身份不只是基泰安插在市府的顧問，還是多家公司「磐石聯合企業開發」、「角落娛樂」的負責人。
對此，蔣萬安今在出席「2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會」時表示，如果有任何違法事證，一定依法究辦。
李四川則到大直現場接受媒體聯訪時指出，「我想台灣是一個民主法治國家，如果有違法的事情，那就依法究辦」；沒有所謂的門神，什麼內神通外鬼，這對市府同仁說實在也不公平。