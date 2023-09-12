摩洛哥強震若發生在馬尼拉大都會區　3.4萬人死亡、11.4萬人受傷

摩洛哥當地時間8日深夜11時11分發生規模6.8地震，目前為止已造成近3000人死亡，引發國際社會高度關注。菲律賓媒體ABS-CBN引述專家說法指出，如果這場強震發生馬尼拉大都會區，將造成至少3.4萬人死亡、11.4萬人受傷，並且會有大規模的建築物倒塌、馬路裂開，震度更可能達到8級。 我是廣告 請繼續往下閱讀 菲律賓火山暨地震研究所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）接受菲律賓媒體採訪時表示，西谷斷層（West Valley Fault）大約每400年移動一次，這個斷層引起的最後一次大地震是在1658年，一旦斷層移動，可能會引發規模7.2大地震，震度將達到8級。研究顯示，由於斷層可能引發強烈的移動或震動，屆時馬尼拉大都會區的死亡人數可能超過3.4萬人，11.4萬人因此受到輕重傷。專家呼籲政府儘快對民宅進行改造，強化抗震功能，在大地震發生時才能減少人員傷亡。根據菲律賓火山暨地震研究所最近公布谷斷層系統（Valley Fault System）圖鑑顯示，西谷斷層長達100公里，穿越整個大馬尼拉地區，包括奎松市、馬利吉娜市、巴石市、馬卡蒂市、塔古市和穆丁魯伯市，其中馬卡蒂市更是菲律賓的金融中心，也是全國最高密度的國際企業與本地企業集散地。摩洛哥百年強震！規模6.8釀逾2000死 專家稱「威力如25枚核彈」蜜月遇摩洛哥世紀強震！日夫妻急「枕頭護頭」 驚：以為會死孩子別怕！強震下肉身護子亡 摩洛哥「最後的父愛」引熱淚強震已逾2800死！摩洛哥「選擇性」受援挨批 恐涉主權、地緣政治