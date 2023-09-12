左營眷村活化策略選哪種　在地、公民團體意見分歧沒共識

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倪同慧及顏靜玉提出具體要求，盼市府研議採納。第一，應「加速整體活化」。騰空眷舍不僅衍生環境髒亂、病媒孳生等公安問題，長期下來也導致區域發展停滯，居民已經等了十年，市府應務實思考減量保存或其他積極加速活化的策略。
第二，應「拓寬緯六路」。緯六路是眷村對外主要交通幹道之一，有近4000居民仰賴此路進出，靠合群新城端已完成20米計畫道路開闢，但靠軍校路端則因眷村保存限制遲遲無法拓寬，不到9米的車道，經常造成交通事故，請市府務必重視市民的生命財產安全，早日拓寬緯六路。
第三，評估「補充公共設施」。過去合群新城的規劃未考慮公共設施的配置，十幾年來，幾千位里民的生活需要都未被重視，沒有市場、沒有活動中心、沒有社福機構…現今既然要全面整修活化老舊眷村，是最好的契機，應該要把居民的生活需求納入，請市府、規劃單位務必補足應有的公共設施。
第四，「秉持專業整體規劃」。有報載特定團體要求市府，樹木須原地保留不能移植、新建物不能超過5層樓等謬論，請市府務必秉持專業，以整體眷村發展及在地里民意見為優先，勿讓外圍少數意見綁架，阻礙眷村發展。
文化局指出，去年底陳其邁市長宣誓啟動左營海軍眷村全面活化後，文化局同步委託高雄大學陳啓仁教授就海軍眷村保存與活化，進行全面通盤檢討。陳啟仁教授表示，緊鄰右昌、楠梓的左營眷村是北高雄發展的核心區域，週邊鄰近世運主場館、左營高鐵、蓮池潭風景區、左營舊城以及楠梓半導體產業園區，可說是具備相當好的區位環境；未來將以人文居住、文化休閒、交通運輸與產業進駐等四大機能全面發展，同時兼顧文化景觀風貌、眷村文化保存核心價值、眷村歷史紋理、重要景觀元素及老樹植栽等。
文化局表示，對加速活化策略已有規劃構想，近期將召開說明會，邀請在地里長里民、民代、眷村團體以及公民團體共同討論，讓整體規劃更加完善。未來將在財務模型可行的基礎下，融入生活、文創與庶民經濟，帶入公幼、公托、日照、多功能活動中心、停車、綠地及商業等複合機能，盼左營海軍眷村的再生發展有更多的可能。