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總統應「侯柯配」！高雄KK政線籲藍白協商聯合政府

▲鍾易仲（左）、李眉蓁（右）認為應和民眾黨就聯合政府、責任內閣展開黨對黨協商，大膽建議總統應採「侯柯配」，內閣則依不分區立委得票比例分配部會。（圖／鍾易仲、李眉蓁提供）
▲鍾易仲（左）、李眉蓁（右）認為應和民眾黨就聯合政府、責任內閣展開黨對黨協商，大膽建議總統應採「侯柯配」，內閣則依不分區立委得票比例分配部會。（圖／鍾易仲、李眉蓁提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄國民黨KK政線立委參選人鍾易仲、李眉蓁今（12）日指出，臺灣「兩大一中」多黨時代已經來臨，呼籲黨中央面對臺灣新政局，應拋開以往一黨獨尊思維，盡速和民眾黨就聯合政府、責任內閣展開黨對黨協商。鍾易仲、李眉蓁大膽建議，由於明年國民黨立委總席次、地方縣市執政權較多，總統應採「侯柯配」，內閣則依不分區立委得票比例分配部會。兩黨協商完成後，可以仿效德國的作法，選前簽署合作協議，作為選後聯合治理的規範。

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鍾易仲表示，民主政治就是政黨政治，政黨政治運作就是實力原則。當政黨可以憑一己之力拿下行政權或立法權，一黨治理是理所當然，過去國民黨、民進黨輪流執政都是循此模式。然而當一黨之力不足以勝選，那麼尋求理念立場相近的其他政黨在選舉前結盟，勝選後依事前協商分配聯合政府職權，在德國、法國等成熟民主國家是常見運作模式。

鍾易仲認為，在民進黨已然成政治大魔王情勢下，國民黨固然要正視民眾黨崛起、國會三黨不過半、藍白合才能下架民進黨的事實，同樣的，民眾黨也應正視國會席次藍大於白、國民黨縣市長及議會居多數的事實。為了未來政權能順利運作，雙方應以「侯柯配」為基礎進行協商，總統侯柯配，行政院部會閣員則依國會政黨得票比例分配，這是雙方尊重政治現實下的可行方案。

李眉蓁表示，德國國會選舉也是兩票制，一票投政黨，一票投候選人，德國政黨常無法單一過半組閣，意識形態或政策理念相近的政黨便會協商組閣，形成後要簽合作契約，以為執政的規範。我國現行憲法雖趨近於半總統制，但總統副總統分屬兩個政黨、內閣依政黨得票比例分配，並非憲法所不許，重點在於兩黨能否誠信以對、大公無私、相忍為國。

李眉蓁進一步指出，國民黨和民眾黨在兩岸政策、中美關係、國家大政上理念相近，在政黨性格上都屬中庸理性，具有充分合作的基礎。如果兩黨能順利協商，讓總統與副總統之間、行政院長與閣員之間、立法院藍白立委之間有明確的合作準則，臺灣政治新模式值得期待。

鍾易仲、李眉蓁最後表示，具內閣制精神的總統制在臺灣前所未見，以後當然會有很多狀況發生，比如副總統為備位元首，如果接任要如何建立新秩序？撤換及新任命閣員的運作機制為何？國會如何貫徹兩黨共同決議？這些問題以後還需要大家以高度政治智慧來解決，然而走向藍白共治，帶領臺灣遠離戰爭、告別民粹、斬斷貪腐、重振經濟，這是兩黨必須要一起扛起的歷史責任。

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