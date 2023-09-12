曝周美青公私分明作為　黃暐瀚批高虹安：沒有比較沒有傷害

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黃暐瀚質疑，市府有配了一輛全新的TOYOTA廂型車給高虹安使用，不管去哪，就用市府的車、司機、油不就沒事了，何必惹出一大堆爭議跟麻煩。
黃暐瀚再指，「住不安」，是指各縣市政府，對於首長一般配有官邸或宿舍，若無官邸，也可申請「租金補貼」（新竹市每月給市長8萬元），但高虹安上任9個多月，卻未申請租屋補貼，如果確定跟男友同住，那麼李忠庭的「租屋處」，就等同「市長官邸」。
黃暐瀚說，如果沒有同住，市府八點聲明的第4點，「對於李忠庭先生租屋一事，其稍早已發聲明指出，其以5萬元之合理市價向自然人承租」，根本多餘，解釋非市府人員的租賃狀況要做什麼。
黃暐瀚最後指，「人事不安」，不管市長男友李忠庭，跟局處首長私下是不是朋友，不在其位不謀其政，高虹安應該嚴禁男友接觸市府官員，也要明令市府官員，不得私下與男友往來。
黃暐瀚舉例，馬英九當法務部長的時候，大女兒馬唯中就讀北一女中，當時馬英九的司機問馬英九，上班的時候要不要順便帶女兒上學？馬英九說這是公務車，所以女兒不能上車，於是在銀行上班的太太周美青，天天起早起，開車帶女兒上學，周美青也從不跟市長出席活動，不與官員聯繫，更不可能對市政，進行「任何關心」。
黃暐瀚直指，「別再說市長男友不算干政了，沒有比較沒有傷害，高虹安跟他男友的作法，確實不妥，急需匡正」。