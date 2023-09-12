通嘗「超過10款、市價達10萬元」頂級紅酒　酒王餐宴每人3680元起

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集結了800款義大利四大產區Barolo酒王、雙酒后、西西里火山的紅酒。酒款皆由「全球百大厲害舌頭」國際酒評家黃筱雯老師精心挑選、且皆為最高特級葡萄園Me.G.A.等級。寒舍集團強調，每場餐會皆可品飲超過10款以上不重複、市價近10萬元的活動酒款，即日起開放預訂。
以川揚料理見長的米其林一星餐廳「請客樓」搭配有著「王者之酒，酒中之王」美譽的「巴洛羅產區」(Barolo D.O.C.G.)產區紅酒，是十九世紀專屬義大利國王的御飲酒款產區。「安東廳」與「寒舍食譜」則可品飲有「雙酒后」美名的「芭芭瑞絲科產區」(Barbaresco D.O.C.G)、「托斯卡尼布雷諾產區」(Brunello di Montalcino D.O.C.G)以及義大利紅酒界的耀眼新星「西西里火山產區」(Etna D.O.C)酒款，除價值非凡外，部分酒款甚至有錢也不一定買得到。義大利酒王餐宴將於2023年10月3日起至2024年1月20日，共30場餐酒宴。餐價為請客樓4,280元+10%/位；安東廳、寒舍食譜3,680元+10%/位。
紅酒之外，喜愛調酒的老饕，則可選擇台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊，即日起至10月26日，於每週四晚上推出「城市特調」系列，從台北出發、飛往東京、首爾、肯塔基、墨西哥、哈瓦那、利馬、倫敦等8大城，藉由每款特調的獨特風味展現各城特色。
像是「台灣台北 Taipei」是以台灣特有的清新竹葉青酒為基底，融合了鳳梨汁、蜂蜜和氣泡梅子綠茶，爽口的氣泡感帶著酸甜果香與茶香，豐富台灣味在舌尖跳躍。「日本東京Tokyo」則是結合了清酒、梅酒和紫蘇利口酒，再添加蘇打水，呈現清新口感，特別加上日本紫蘇葉片增加香氣，再搭配一顆梅子作為點綴，讓人彷彿置身東京繁華夜晚。
「韓國首爾 Seoul」是將現今流行的韓國炸彈酒，融合水蜜桃香甜酒、麥芽啤酒糖漿，使其口感更加豐富順口，最後還加入薑汁汽水，增添別具風味的活力，而特調上方擺放著韓式筷子和裝有燒酒的小酒杯，復刻韓風特有的品飲體驗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！