改回來！趙怡翔拋修改北市損鄰原則　秉持公正、公開、快速

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趙怡翔說，這幾天來，團隊持續與市府單位、相關建築公會及其他相關單位討論，希望能透過法規程序擬定更好的處理原則。大直案為台北敲響警鐘，他與團隊有責任要透過處理規則及SOP的改善，盡全力避免類似事件再度發生。
趙怡翔指出，下一個會期他將提案，要求都發局依據下列三個原則修改《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》，提升施工損鄰鑑定的公正性與公開性，並落實更完整的申訴標準，以還給所有台北市民一個安全的居住環境。
趙怡翔說，首先是鑑定必須要公正，目前依據上述處理規則第6條，在受損疑義戶申請協調損鄰疑義事件後建方僅需會同監造方進行初步安全及責任歸屬認定。這樣的做法缺乏公正與客觀性。未來會要求建方必須會同如專業公會等第三方鑑定機構進行上述鑑定。
其次是鑑定必須要公開，趙怡翔說，依據據現行做法，安全及責任歸屬認定完成後會送都發局備查，但這是不夠的，未來他會要求都發局公開相關鑑定結果，並主動提供予受損疑義戶，以使該戶完整掌握相關數據與資訊（包括能再度自行送給其他方鑑定）。
最後是鑑定必須要快速，趙怡翔指出，目前建商在接獲都發局申請後，仍有高達14日的時間完成建築工程施工有無危害鄰房公共安全的認定，以及30日的時間勘查鄰房是否屬施工損害及製作責任歸屬初步認定書，未來他會要求這些時間範圍更加縮短，盡量以最快速的方式釐清是否有施工損害，以確保周邊的建築安全。
趙怡翔指出，他一再重申大直案的影響範圍不僅周邊鄰戶，會牽涉到全體台北市民對都更、建築安全及市府把關機制的關切，市府要積極回應這些問題，也要將這次的挑戰轉換成提升居住安全的契機，下會期他會提出上述改善作為，也期待其他議會同仁能共同支持。
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