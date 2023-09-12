足球／神爆笑影片留出！他被裁判舉黃派後竟以UNO反轉牌反制
足球比賽中常看到球於對於裁判的判決提出異議，尤其是拿到紅、黃牌時，情緒難免特別激動，但在倫敦體育場的一場慈善比賽中，卻出現一個爆笑的場面，此舉也紅到國際。網紅Max Fosh在倫敦體育場的一場慈善比賽中，被前英超裁判Mark Clattenburg出示黃牌後，巧妙地拿出了一張UNO反轉牌，令人捧腹大笑。
運動中心/綜合報導
本場比賽由YouTube全明星隊對陣Sidemen FC，這場比賽每年門票都被一掃而空。Max Fosh在下半場第77分鐘對網絡名人Simon Minter的進攻犯規後被裁判出示黃牌，未料他卻拿出了一張綠色的UNO反轉牌，讓裁判也傻眼。
在流行的卡牌遊戲UNO中，反轉牌可以改變遊戲的方向，並且後來被用作流行的梗，意思是能逆轉命運。
但Max Fosh的惡作劇並未能翻轉戰局，所屬的YouTube全明星隊最終以5：8不敵Sidemen FC，不過這場比賽仍為英國四個慈善機構籌得了逾470萬美元，包括青少年癌症信託、心理健康組織CALM、教育慈善機構M7 Education和兒童慈善機構Rays of Sunshine。