北市對基泰申請假扣押遭北檢駁回　北市府：將研議是否抗告

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法務局指出，基泰建設今天下午雖已將支應救災及安置的1億元匯進市府指定帳戶。惟考量本次受災戶人數眾多，受損金額龐大，又基泰建設建案亦涉有預售屋消費者權益問題，故北市府將再研議是否提出抗告。
法務局表示，針對第二波10名房屋全倒受災戶委任市府律師團聲請之假扣押金額逾2億元，後續北院裁定情形，北市府將密切關注，並呼籲北院裁定過程中需要補充或說明，北市府律師團都會盡全力配合，市府仍將全力維護民眾權益。
北市府發言人殷瑋表示，法務局提出第一波假扣押時，多次催告基泰出面但基泰未出面，還沒召開重訊記者會，也還沒有針對「救災、復原與安置」的1億元經費做出具體承諾；如今一億元經費已匯入市府指定帳戶，市府仍期望能先做好救災、復原與安置工作，捍衛受災戶權益。
至於日前提出的第二波10戶超過億元的假扣押以及其他法律程序，市府則說，一定站在受災戶這邊，能為住戶權益爭取多一分就是一分，仍會繼續努力。
殷瑋表示，救災、復原與安置等工作不是只有款項問題，此外也還有重建、賠償等多端事務，市府仍會聽其言也觀其行，強力要求基泰負起應負的責任，以受災戶的權益為優先考量。
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