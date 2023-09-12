天氣預報／低溫降到23度！好天氣倒數1天 週末降雨熱區一次看
把握最後好天氣！根據中央氣象局指出，近日清晨、夜間各地低溫來到23度至25度，不過白天太陽加熱情況明顯，高溫仍有31度至34度，日夜溫差大要特別留意，不過好天氣只到13日，周四、周五開始受到水氣增加影響，台中以南、東部、恆春半島都會逐漸有雨，週日南海低壓影響，會是天氣最差的一天，19日後水氣才會逐漸轉少。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報員曾昭誠指出，明（13）日天氣穩定，僅南部、各地山區有午後雷陣雨，周四、周五（14、15日）開始水氣逐漸增加，先是東半部、恆春半島有零星降雨，不過整體雨勢不會太大，中南部各地山區還是午後陣雨為主，中部以北則是多雲到晴，午後降雨機率不大。
週六開始水氣增加，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，要留意午後雷陣雨。週日、週一開始，水氣從台灣東邊、南邊靠近，南部以及東半部、各地山區都有短陣陣雨、雷雨，台中以北雲量增加，不過午後雷陣雨還是以南部為主。周二（19日）水氣才會逐漸減少，剩下東半部局部短暫陣雨、午後中南部、山區雷陣雨。
目前逐漸進入夏季尾聲，白天極端高溫不會那麼高，不過太平洋高壓增強下還是有機會導致炙熱高溫，未來一週由於北風影響，夜間、清晨低溫都在23度至25度，早晚溫差大，別忘記加件外套。