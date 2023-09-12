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殺警案震驚泰國社會　總理賽塔承諾避免再有憾事

▲泰國近日發生一起震驚全國的殺警案，案件牽涉到佛統府當地一位政商關係良好的有力人物。這起案件也驚動了新上任的總理賽塔，賽塔表示，他會盡力避免再發生同樣的事情。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國近日發生一起震驚全國的殺警案，案件牽涉到佛統府當地一位政商關係良好的有力人物。這起案件也驚動了新上任的總理賽塔，賽塔表示，他會盡力避免再發生同樣的事情。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）泰國近日發生一起震驚全國的殺警案，案件牽涉到佛統府當地一位政商關係良好的有力人物。這起案件也驚動了新上任的總理賽塔，賽塔表示，他會盡力避免再發生同樣的事情。

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這起案件發生在9月6日，地點在緊鄰曼谷西邊的佛統府（Nakhon Pathom），根據泰媒報導，當天晚上佛統府塔空區（Takong）的首長普拉文（Praween Chanklai）在自家建設公司內設宴款待多名高速公路巡警。

普拉文是當地頗具影響力的人物，政商關係良好，晚宴當時，普拉文要求其中一名巡警詩瓦功（Sivakorn Saibua）幫忙他一位同樣是高速公路巡警的親戚升官，但被詩瓦功拒絕，普拉文大怒，指責詩瓦功為何不願意幫忙，沒有一點尊敬之意，普拉文隨後怒拍桌離去。

5分鐘後，普拉文一位手下塔納猜（Thannachai Mhanmak）走進來開槍射死詩瓦功後隨即逃走，現場還有一名警察遭到波及而右手受傷，其他人趕緊把詩瓦功和傷者送往醫院，卻沒人去追塔納猜，也沒人阻止普拉文其他手下清理命案現場的證據。

法院隨後對普拉文發出通緝令，普拉文7日向警方投案，他否認自己和詩瓦功有私人恩怨，也否認自己下令殺人；8日凌晨，逃亡的塔納猜在北碧府（Kanchanaburi）因為和圍捕他的警察發生槍戰而身亡。

這起案件震驚泰國，也驚動了新總理賽塔（Srettha Thavisin）。賽塔今天會見警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittipraphat），要求丹隆薩簡報案件來龍去脈和調查進度。

泰國公視（Thai PBS）報導，賽塔表示，調查必須公平公正，這樣的事情永遠不能被接受，在他擔任總理期間，絕對不會容忍這樣的黑幫團體，他會盡其所能避免再發生同樣的事情，也希望民眾給他一點時間來解決問題，如果有發現任何貪腐或不法情事，他會立刻處理。（編輯：韋樞）1120912

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