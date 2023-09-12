柯P提損鄰原則扯台南　黃偉哲：「柯學言論」毫無總統候選人高度

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黃偉哲表示，對於要選總統的人此時還打口水戰感到遺憾，而柯文哲言論背離事實，汙名化高雄和台南，也弱化台北人的智商。提及柯文哲非常愛提科學，但真正的科學精神，是要基於事實證據，籲請柯文哲誠實面對任內修改損鄰規則，且修改完降低政府監督強度的事實，「否則或許就連科學小飛俠，都比柯文哲更具有科學精神」。
黃偉哲也比較台南和台北處理鄰損事件方式，首先台南市較重視法律位階，台南市以自治條例來制定，相較台北市只是行政規則來規範損鄰案件的處理程序，顯然法律位階較高；第二是台南市針對損鄰事件受理對住戶較有保障；台南市對受損方之房屋損壞陳情一律受理，作法較為彈性且對住戶較有保障，同時課予起造人應負責任。相對台北市將「損鄰事件」一詞定義入法，限縮陳情損鄰的樣態。
第三為台南市較能積極反映處理時效，黃偉哲說明，台南市明確要求監造人及專任工程人員至現場勘查，並於7日內檢具安全鑑定書，以釐清是否得以繼續施工。相較台北市主管建築機關受理陳情後通知建方14日內勘查並製作安全認定書、30日內製作損害歸屬初步認定書，顯然能更快速反映陳情需求及處理時效，至後續另有關責任歸屬應由公正第三方鑑定過後較為客觀。
第四是台南市對陳情案件一律列管未有球員兼裁判疑慮，黃偉哲表示，台南市除了例外情形以外一律列管，且需解除列管後方得請領使用執照，相較台北市需於責任歸屬初步認定書中認屬施工損害者才予以列管，對於受損戶的權益較有保障。
第五是台南市由建方支付鑑定費用，黃偉哲指出，台南市作法皆由建方支付鑑定費用，相較於台北市受損戶先行負擔費用，如歸責於建方則由建方支付，較能站在受損戶立場著想。
最後則是台南市給予受損方較充分時間指定鑑定機構，黃偉哲表示，台南市規定20日內指定即可，相較台北市要求受損戶需於14日內指定鑑定機構，給予受損方更多時間評估考慮。
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