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百貨周年慶開打 中友、廣三祭扣點抽豪車、電動機車

▲百貨周年慶開打，中友百貨霸氣祭出扣抵10點數，即可參加抽獎，最大獎是價值近250萬元的瑞典國寶VOLVO轎車。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.12)
▲百貨周年慶開打，中友百貨霸氣祭出扣抵10點數，即可參加抽獎，最大獎是價值近250萬元的瑞典國寶VOLVO轎車。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.12)

記者金武鳯/台中報導

中部百貨業下半年最大檔周年慶促銷戰開打！各家為衝業績，卯起來出奇招。中友百貨祭出「點數行銷」，扣抵10點有機會抽中VOLVO豪車。廣三SOGO推出韓國超人氣Esther Bunny艾絲樂小兔吸客，並搶先於13日舉辦VIP預購會。台中大遠百定位「啟動新世界」，要為消費者打造流行趨勢與時尚風格。大魯閣新時代購物中心歡慶8周年，身分證對中8免費請看電影。

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中友購物節14日登場，今日先行公開各式來店禮及好康專案。店長陳俊華表示，今年母親節擴大點數行銷，讓點數運用更靈活，合作品牌也大幅增加。為此，購物節沿用「點數行銷」策略，消費者拿到點數，可選擇在下一筆消費折扺，也可以試手氣扣抵10點即可獲得一組幸運號碼，參加電動機車與VOLVO豪車抽獎。

▲中友百貨店長陳俊華今日揭曉購物節各式來店禮，其中最大彩蛋是扣10點抽豪車，（圖／記者金武鳳攝，2023.9.12)
▲中友百貨店長陳俊華今日揭曉購物節各式來店禮，其中最大彩蛋是扣10點抽豪車，（圖／記者金武鳳攝，2023.9.12)
中友購物節大手筆投入1.8億元行銷預算，消費者最高回饋率可達24%，好康多多，除了全館百貨服飾3千元送600點外，主打化妝品3.5折起、精選明星商品會員加價購，只要2.8折起。還有獨家聯名CONWERSE推出6波會員禮，最大彩蛋是消費積點扣10點，有機會抽中市價10餘萬元的全新電動機車，及壓軸再抽市價244多萬的瑞典國寶VOLVO豪車。此外，即日起至24日舉辦日本美食物產大展，集結34家日本美食、伴手禮與工藝品，不用出國也能享用道地美食。

廣三SOGO將於13日至19日搶先舉辦VIP預購會，20日周年慶正式開打。廣三SOGO也投入上億元行銷預算，並與韓國超人氣艾絲樂小兔聯名推出一系列萌到尖叫的來店禮，包括絨毛提袋、體重計、防曬傘及收納折疊椅及保冷袋等好禮。

▲廣三SOGO與韓國超人氣Esther Bunny艾絲樂小兔聯名，推出系列超萌好禮吸客，（圖／記者金武鳳攝，2023.9.12)
▲廣三SOGO與韓國超人氣Esther Bunny艾絲樂小兔聯名，推出系列超萌好禮吸客，（圖／記者金武鳳攝，2023.9.12)
此外，Smart Card卡友活動期間，扣28點即有機會把近5萬元的宏佳騰智慧電車帶回家。配合周年慶，廣三SOGO即日起至24日，舉辦秋季日本物產展。26日至10月11日舉辦日本全國美食暨工藝祭，網羅日本知名美食及伴手禮、工藝品參展。

▲廣三SOGO投入上億元行銷預算，好康多多，要全力搶攻周年慶商機，預估整檔業績上看19.7億元。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.12)
▲廣三SOGO投入上億元行銷預算，好康多多，要全力搶攻周年慶商機，預估整檔業績上看19.7億元。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.12)
台中大遠百周年慶於14日至20日展開VIP預購會，21日起周年慶正式開打。今年大遠百將主題定位在啟動新世界，除了百貨服飾累計滿5000送500元外，特別網羅各品牌獨家商品及新品上市，不僅祭出好康優惠、品牌日活動，信用卡回饋全面開放促銷同享正檔加碼。此外，看好中部消費潛力，趁勝追擊於15日舉辦「璀璨耀眼」精品之日，邀請VIP顧客參加年度時尚派對，加上改裝許多高端新櫃，要將大遠百打造成精品頂級殿堂，並舉辦多場品間鑑賞茶會。

▲台中大遠百定位「啟動新世界」，要為消費者打造流行趨勢與時尚風格。(圖／台中大遠百提供）
▲台中大遠百定位「啟動新世界」，要為消費者打造流行趨勢與時尚風格。(圖／台中大遠百提供）
百貨週年慶可享購物滿仟送佰不稀奇，大魯閣新時代購物中心為了歡慶8週年，9月13日起至10月16日，推出一系列列超強週年慶回饋，包括商場會員只要個人身分證字號對中1個8，再憑館內消費滿888元發票即贈送威秀影城電影票1張，若是對中3個8，電影票立即免費送，直接請你看電影，限量1000個名額。

▲大魯閣新時代購物中心歡慶8周年，身分證對中8免費請看電影。（圖／業者提供）
▲大魯閣新時代購物中心歡慶8周年，身分證對中8免費請看電影。（圖／業者提供）
大魯閣新時代也重金加碼「全館滿仟送佰」活動，除了化妝品滿2,000元送200元、百貨服飾滿3,000元送300元外，8週年慶期間，會員全館消費滿888元可立即回饋200元現金折價券；會員點數8點可兌換價值3,200元「挑戰者汽車美容小美容券」的雙重送優惠。針對美食、娛樂業種也舉辦來館用餐玩樂滿88元可抽價值萬元的飯店住宿券、全家人免費看電影等享樂好禮！



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