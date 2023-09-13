邊牧擁抱化療脫髮癌媽！淚推4分16秒必看：超溫馨 完整影片公開
▲韓國邊境牧羊犬Sola一見媽媽拆下帽子，露出因化療而剃光頭髮的頭部，先是驚愕地直盯媽媽看，緊接著衝上前給媽媽一個大擁抱安慰。（圖／YouTube@From SOLA）
記者徐銘穗/綜合報導
2023-09-13 03:33:00
不論你變成什麼模樣，依然是毛孩最愛的人！一隻邊境牧羊犬第一次見到人類媽媽因罹癌化療而剃掉長髮的頭部時，牠先是驚愕得瞪大眼睛、合不攏嘴，直盯著媽媽看了數了，確認過眼神無誤後，立刻起身撲上前，給媽媽一個大擁抱。這段超感人完整版影片，已在YouTube頻道累積569萬次觀看，網友淚推4分16秒處人狗互動超溫馨，哭點低者請小心服用。
影片中貼心又懂事的邊牧是住在韓國的Sola（5歲），牠的人類媽媽罹患乳癌，在艱辛的抗癌道路上，開始在YouTube頻道「From SOLA」分享愛犬Sola相伴的抗癌過程。頻道去年11月上傳「My Dog Reacts to My Cancer & Chemo Hair Loss" is so touched」影片，分享Sola第一次見到她因化療脫髮的感人反應，獲得廣大迴響，影片甚至被盜到中國流傳。 ▲理去一頭長髮的媽媽準備在Sola面前摘下漁夫帽。（圖／YouTube@From SOLA） 5分44秒的完整影片中，以邊牧Sola擬人寫日記方式描述，說牠的人類媽媽躲過COVID-19後，卻被診斷罹患乳癌，開始接受化學治療，因化療會有脫髮後遺症而先理去一頭長髮。 ▲Sola一臉驚愕，轉頭露出困惑的神情，不知道媽媽發生了什麼事。（圖／YouTube@From SOLA）
當媽媽在Sola面前摘下黑色漁夫帽，露出光禿禿的頭部時，Sola先是瞪大了雙眼，驚愕到嘴巴都合不攏，愣愣地盯著她看好幾秒，小腦袋瓜滿是困惑，但確認過彼此眼神後，Sola明白了在牠面前的依然是最愛的媽媽，隨即起身撲上前，給媽媽一個大大的擁抱。
▲Sola盯著媽媽看了數秒，確認彼此的眼神。（圖／YouTube@From SOLA） 影片10個累積觀看次數超過569萬人次，網友淚推4分16秒處人狗互動超溫馨。Sola和媽媽擁抱後躺下，把頭靠在媽媽大腿上撒嬌，乖乖露出肚皮討摸摸。英文旁白說道：「 ▲接著起身撲上前給媽媽一個大大的擁抱。（圖／YouTube@From SOLA） 無論你年輕或是年老、胖或瘦、高或矮、膚色是什麼、來自哪個國家，Solar仍然愛你。」讓網友眼淚潰堤、爆哭。 所幸，在頻道5月初發表最後一支關於癌症的影片中說明，Sola媽媽在歷經9個月抗癌後，終於消滅當初如鼻孔般大小的癌細胞，但醫生說仍然不可掉以輕心，要觀察5年癌細胞都沒有復發，才能稍微安心。Sola媽媽也在影片下方留言分享初步抗癌成功的好消息，並且「 ▲Sola的擁抱給媽媽滿滿的抗癌能量。（圖／YouTube@From SOLA） 向地球上每一個與癌細胞作鬥爭的人們致以崇高的敬意！」 VIDEO VIDEO