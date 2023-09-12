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助商保壓成本！盼費率回饋民眾　健保擬共享行政資源

▲健保署長石崇良今（12）日出席「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」時表示，希望透過健保協助商保降低行政成本、業者則透過調降保費費率作法回饋民眾。（圖／記者林志怡攝，2023.09.12）
▲健保署長石崇良今（12）日出席「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」時表示，希望透過健保協助商保降低行政成本、業者則透過調降保費費率作法回饋民眾。（圖／記者林志怡攝，2023.09.12）

記者林志怡／台北報導

「商保補健保」長期備受討論，但實際推行卻困難重重，且許多商業醫療險價格高昂。健保署長石崇良今（12）日出席「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」、會中接受媒體聯訪表示，希望未來可以透過健保共享行政資源的方式，降低商業保險的行政負擔、將節省的成本回饋到降低費率上。

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台灣人口面臨嚴重高齡化、健保財務負擔沉重，加上新興療法眾多，且健保不見得來得及納入給付，許多項目短期內需要由民眾自費負擔，各界長期討論「以商業保險填補健保未能涵蓋項目」的補位措施，即「商保補健保」，但近期推出的商業醫療險大多價格偏高、民眾難以負擔。

石崇良表示，目前有7成的民眾有購買商業保險，較早期醫療相關保單大致分為2種，其中一類是「一年一保的醫療保單」，其補位健保的困難在於帶病投保的費率計算，且一年一保屬於短期保險，雖然給付可能比較高、但保費也比較高，民眾不見得可以負擔。

另一種則是「主險附加醫療險」的長期保單，石崇良表示，此類保險可能在孩子剛出生就買、當時的費率也很低，但沒料到醫療進步這麼多，當時計算的費率、理賠費率都與現在的醫療支出不搭，許多業者都反應賠錢、無法調整費率等問題。

對於商保補健保的困難處，石崇良說，如何讓保單內容互補、採取什麼樣的方案、行政資源怎麼分配、如何讓商保的費率不要太高，且讓民眾買得起，都是需要互相合作的地方。

石崇良指出，商保在運作時需要耗費大量行政資源，如保費繳納、收集單據、請領保費、調閱病歷等，漫長的行政作業也衍伸出大量的成本費用，相較之下，健保運作已久，且運作效率較高，民眾今天看完、健保下個月就申報，流程速度很快，因此民眾就醫時不用掏腰包支付相關款項。

因此，石崇良說，希望未來可以由健保協助業者降低行政程序負擔、減少其成本，比如健保卡插下去，就能馬上知道患者有買什麼保單、給付什麼項目、怎麼提供給付等資訊，也期待業者將費率回饋給民眾，或許未來可以先找1到2家業者合作，未來再擴大實施。

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