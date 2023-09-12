助商保壓成本！盼費率回饋民眾　健保擬共享行政資源

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石崇良表示，目前有7成的民眾有購買商業保險，較早期醫療相關保單大致分為2種，其中一類是「一年一保的醫療保單」，其補位健保的困難在於帶病投保的費率計算，且一年一保屬於短期保險，雖然給付可能比較高、但保費也比較高，民眾不見得可以負擔。
另一種則是「主險附加醫療險」的長期保單，石崇良表示，此類保險可能在孩子剛出生就買、當時的費率也很低，但沒料到醫療進步這麼多，當時計算的費率、理賠費率都與現在的醫療支出不搭，許多業者都反應賠錢、無法調整費率等問題。
對於商保補健保的困難處，石崇良說，如何讓保單內容互補、採取什麼樣的方案、行政資源怎麼分配、如何讓商保的費率不要太高，且讓民眾買得起，都是需要互相合作的地方。
石崇良指出，商保在運作時需要耗費大量行政資源，如保費繳納、收集單據、請領保費、調閱病歷等，漫長的行政作業也衍伸出大量的成本費用，相較之下，健保運作已久，且運作效率較高，民眾今天看完、健保下個月就申報，流程速度很快，因此民眾就醫時不用掏腰包支付相關款項。
因此，石崇良說，希望未來可以由健保協助業者降低行政程序負擔、減少其成本，比如健保卡插下去，就能馬上知道患者有買什麼保單、給付什麼項目、怎麼提供給付等資訊，也期待業者將費率回饋給民眾，或許未來可以先找1到2家業者合作，未來再擴大實施。