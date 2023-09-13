六書堂聯手敦煌教育集團 為兒童創造英文教學新天地

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此次與六書堂首波合作簽約，六書堂取得敦煌教育集團21st Century系列教材授權，內容與外師團隊共同編撰，特別結合108課綱核心素養，培養品德教育、家庭教育等內容，並在課後附上練習音檔及仿照劍橋兒童英檢題型。雙方期待各自發揮所長，整合資源，提供更豐富、完整、有趣的英文學習方式，讓台灣學子不管在線上或實體都能夠快樂學習，建立堅實英語基礎。
簽約儀式由敦煌集團語言學習事業處協理洪村裕，與六書堂CEO吳政哲簽署，未來雙方將利用線上與線下活動相互搭配，強化學習體驗的成效，把線上學到的知識透過實體活動實際應用，把學習的「知道」強化到「做到」。例如：萬聖節期間，線上學習以萬聖節為主題的英文課程，結合線下實體美術手作課程，製作南瓜燈。讓學習過程更有趣好玩，進而達成英文複習、實際應用成效！
其次，六書堂旗下兒童英文品牌WUWOW JUNIOR，將在教學中導入背單字、簽到、獎勵等各式系統服務，將學習轉為打怪破關的遊戲化形式，輔助學習。敦煌教育集團認為此系統設計可以向快樂學習更加靠攏，為英文教育發展注入新活水
洪村裕表示，線上學習與實體學習有互補性，已成為未來趨勢，因此非常樂見WUWOW JUNIOR 選擇 21st Century 系列教材，作為線上課程的內容，希望藉線上線下整合教學搶佔先機。另外，線上課程隨時隨地都可以學習、並與世界各地不同國籍的師資接觸。相信雙方合作，一定能落實 WUWOW Jr.「語言的學習，來自於生活環境的培養」和「為兒童打造快樂學習的環境」教育理念。