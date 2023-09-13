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六書堂聯手敦煌教育集團 為兒童創造英文教學新天地

▲六書堂與敦煌教育集團簽約合作，將攜手為兒童創造英文教學新天地。（圖／業者提供）
▲六書堂與敦煌教育集團簽約合作，將攜手為兒童創造英文教學新天地。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

因應全球化時代及 2030 雙語國家政策，英語已成為必備技能！然而，台灣孩子在英語學習卻面臨缺乏實際應用，以及學習意願低落困境。如何讓台灣孩子能夠快樂有效學習英語？六書堂數位學習旗下兒童英文品牌 WUWOW JUNIOR ，與敦煌教育集團簽約合作，將攜手推動O2O線上線下整合數位教學，為英文教育發展注入新活水！

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敦煌教育集團深耕外語教育70年，一向很關注台灣英文教育發展，對於台灣學生適合的教學內容、教學方法有深入研究。而六書堂旗下的WUWOW JUNIOR，更是一線兒童線上英文平台，雖推出不到一年，挾帶著AI智慧配對、遊戲化教學、即時互動等創新技術，讓孩子在快樂中自然學英語， 目前已累計開課近15,000堂，獲得家長和孩子一致好評。

此次與六書堂首波合作簽約，六書堂取得敦煌教育集團21st Century系列教材授權，內容與外師團隊共同編撰，特別結合108課綱核心素養，培養品德教育、家庭教育等內容，並在課後附上練習音檔及仿照劍橋兒童英檢題型。雙方期待各自發揮所長，整合資源，提供更豐富、完整、有趣的英文學習方式，讓台灣學子不管在線上或實體都能夠快樂學習，建立堅實英語基礎。

 
 

▲簽約儀式由敦煌集團語言學習事業處協理洪村裕，與六書堂CEO吳政哲簽署，未來雙方將利用線上與線下活動相互搭配，強化學習體驗的成效，（圖／業者提供）
▲簽約儀式由敦煌集團語言學習事業處協理洪村裕，與六書堂CEO吳政哲簽署，未來雙方將利用線上與線下活動相互搭配，強化學習體驗的成效，（圖／業者提供）
簽約儀式由敦煌集團語言學習事業處協理洪村裕，與六書堂CEO吳政哲簽署，未來雙方將利用線上與線下活動相互搭配，強化學習體驗的成效，把線上學到的知識透過實體活動實際應用，把學習的「知道」強化到「做到」。例如：萬聖節期間，線上學習以萬聖節為主題的英文課程，結合線下實體美術手作課程，製作南瓜燈。讓學習過程更有趣好玩，進而達成英文複習、實際應用成效！

其次，六書堂旗下兒童英文品牌WUWOW JUNIOR，將在教學中導入背單字、簽到、獎勵等各式系統服務，將學習轉為打怪破關的遊戲化形式，輔助學習。敦煌教育集團認為此系統設計可以向快樂學習更加靠攏，為英文教育發展注入新活水

洪村裕表示，線上學習與實體學習有互補性，已成為未來趨勢，因此非常樂見WUWOW JUNIOR 選擇 21st Century 系列教材，作為線上課程的內容，希望藉線上線下整合教學搶佔先機。另外，線上課程隨時隨地都可以學習、並與世界各地不同國籍的師資接觸。相信雙方合作，一定能落實 WUWOW Jr.「語言的學習，來自於生活環境的培養」和「為兒童打造快樂學習的環境」教育理念。


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