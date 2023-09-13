把握今明難得好天氣！週五「低壓逼近台灣」 大雷雨將連轟4天
晴朗少雨的穩定天氣還會維持2天！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，週五（9月15日）開始，有一股低壓勢力往台灣靠近，間接帶來較多水氣，將使午後局部陣雨的範圍增大，各地都要留意局部大雷雨，目前看來，這波低壓勢力發展條件不好，成為颱風的機率不高，今明兩天（9月13日至9月14日）民眾外出仍要先做好防曬，以免出現熱傷害。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣附近水氣少、天氣穩定，各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；白天熱、紫外線強，要注意防曬，清晨微涼，日夜溫差較大。各地氣溫分佈上，北部攝氏22至35度、中部攝氏22至34度、南部攝氏22至34度、東部攝氏20至34度。
吳德榮說明，目前台灣東南東方海面有「熱帶擾動」，日本氣象廳的分析為「熱帶低壓」，但因爲環境偏乾、發展條件不佳，中央氣象局則把它視為「一般低壓」。而最新美國系集模式模擬，這個熱帶擾動路徑有向台灣逼近的趨勢，但因爲強度沒有發展，只會使週五起台灣的水氣增多。
吳德榮提及，週五至下週一（9月15日至9月18日）天氣仍晴朗，但台灣附近水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍，逐漸擴大至部分平地，局部大雷雨的機率也提高。下週二（9月19日）水氣再減少，天氣回歸穩定，各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有少部分平地受影響；白天偏熱、紫外線強。