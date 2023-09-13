學霸星二代／金曲新人王ØZI超狂！伯克利音樂學院只讀1學期就出道

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伯克利音樂學院是一所位於美國波士頓的獨立音樂學院，建校於1945年，2015年12月伯克利音樂學院與波士頓音樂學院合併，合併後簡稱伯克利。伯克利音樂學院為4年制大學，開設12門專業學科，包含作曲、現代音樂寫作與製作、電子音樂製作與設計、電影配樂、表演、歌曲寫作等，而截至2018年，校友總共斬獲300座葛萊美獎。
校友包含王力宏、伍思凱、蘇打綠的劉家凱、吳卓源、歐陽娜娜、甄子丹大女兒甄濟如、大陸歌手王源；韓國女團2NE1的成員朴春、PSY、SUPER JUNIOR-M成員Hunry；美國歌手CP查理，曾為電影《魔戒》配樂的知名作曲家Howard Shore、為電影《阿甘正傳》配樂的作曲家Alan Silvestri、為動畫《海賊王》做音樂的配樂師濱口史郎等。
ØZI回台灣後，從2017年開始陸續推出歌曲作品，在饒舌界掀起一股風潮，其中歌曲〈PARADISE ISLAND 天堂島〉MV，更是成為他首支點擊破萬的單曲，之後還執導了安那的歌曲〈蛤〉MV，可以說是非常多才多藝。
隔年ØZI推出個人首張專輯《ØZI: The Album》，並以此專輯入圍第30屆金曲獎最佳新人獎、最佳國語男歌手獎、最佳單曲製作人獎、最佳編曲人獎、最佳國語專輯獎、年度專輯獎，並獲得了「最佳新人獎」殊榮，今年初也推出了睽違2年的新專輯《ADICA》。