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學霸星二代／金曲新人王ØZI超狂！伯克利音樂學院只讀1學期就出道

▲葉璦菱兒子ØZI是第30屆金曲獎的最佳新人，其實他學歷也嚇嚇叫，考上美國伯克利音樂學院。（圖／新樂園音樂提供）
▲葉璦菱兒子ØZI是第30屆金曲獎的最佳新人，其實他學歷也嚇嚇叫，考上美國伯克利音樂學院。（圖／新樂園音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

演藝圈競爭激烈，如果沒有三兩三似乎很難在演藝圈打出知名度，不少星二代選擇追隨父母的腳步，踏入演藝圈，但他們也不是全無準備，許多藝人的學歷都嚇嚇叫，如同葉璦菱的兒子ØZI，不僅是第30屆金曲獎最佳新人，還是美國伯克利音樂學院的學生。

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▲葉璦菱與兒子ØZI在耶誕晚會上合體，演唱《殘缺的溫柔》。（圖／新樂園音樂提供）
▲葉璦菱（左）兒子ØZI在音樂上的成績有目共睹。（圖／新樂園音樂提供）
ØZI是資深歌手葉璦菱與攝影師陳文彬的獨子，他從小就學習許多樂器，古典鋼琴、小提琴、吉他、貝斯等都難不倒他，ØZI從14歲時開始創作英文詞曲，在2015年時考上了美國伯克利音樂學院，但因為當時的老師希望他快點出道，所以他只讀了一學期，就休學入伍，才華很早就展露的他，讓南韓知名經紀公司JYP娛樂想要與他簽約，不過考慮過後決定拒絕。

伯克利音樂學院是一所位於美國波士頓的獨立音樂學院，建校於1945年，2015年12月伯克利音樂學院與波士頓音樂學院合併，合併後簡稱伯克利。伯克利音樂學院為4年制大學，開設12門專業學科，包含作曲、現代音樂寫作與製作、電子音樂製作與設計、電影配樂、表演、歌曲寫作等，而截至2018年，校友總共斬獲300座葛萊美獎。

校友包含王力宏、伍思凱、蘇打綠的劉家凱、吳卓源、歐陽娜娜、甄子丹大女兒甄濟如、大陸歌手王源；韓國女團2NE1的成員朴春、PSY、SUPER JUNIOR-M成員Hunry；美國歌手CP查理，曾為電影《魔戒》配樂的知名作曲家Howard Shore、為電影《阿甘正傳》配樂的作曲家Alan Silvestri、為動畫《海賊王》做音樂的配樂師濱口史郎等。

▲王力宏歷經婚變紛擾，近日舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會，他開場一席感慨的話，卻遭斷章取義，認為力宏鼓吹「流量最重要，真相不重要」。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼王力宏（上圖）、甄子丹女兒甄濟如（下圖）都是伯克利音樂學院的學生。（圖／記者鄭孟晃攝、RCA提供）
▲甄子丹女兒甄濟如舉行出道發布會，美貌引起關注。（圖／RCA提供）
 
ØZI回台灣後，從2017年開始陸續推出歌曲作品，在饒舌界掀起一股風潮，其中歌曲〈PARADISE ISLAND 天堂島〉MV，更是成為他首支點擊破萬的單曲，之後還執導了安那的歌曲〈蛤〉MV，可以說是非常多才多藝。

隔年ØZI推出個人首張專輯《ØZI: The Album》，並以此專輯入圍第30屆金曲獎最佳新人獎、最佳國語男歌手獎、最佳單曲製作人獎、最佳編曲人獎、最佳國語專輯獎、年度專輯獎，並獲得了「最佳新人獎」殊榮，今年初也推出了睽違2年的新專輯《ADICA》

▲ØZI將在金音獎合體擔任頒獎人，更與YELLOW黃宣組成一日限定男子組合表演。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）
▲ØZI今年初推出新專輯《ADICA》。（圖／文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

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