歐弟醉後糗態百出！許明杰曾喝醉罵芭樂阿嬤、辱警 事業停擺
俗話說：「喝酒誤事」，尤其是在心情欠佳時，喝了酒更容易放大情緒，藝人歐弟近日醉酒糗態百出，還因此登上媒體版面。去年10月前男團SpeXial的成員許明杰喝醉後與芭樂阿嬤發生衝突，之後直播還爆粗口罵警察、比中指，失控行為讓他演藝事業中斷，現在也只有偶爾會上節目、在社群媒體上發文更新近況，演藝事業停擺近1年。
記者吳雨婕／綜合報導
許明杰去年喝酒後在西門町的KTV前與賣芭樂阿嬤發生衝突，對方下跪求情，他還不斷訓斥，甚至之後開直播，飆髒話大罵警察，說警察「四眼田雞」還比中指，放話：「我可以從現在開始不要當藝人，我無所謂！」情緒激動的他還嗆聲：「那些台灣的政府、台灣的警察局，你所謂的警察、那些警察都是垃圾。」
許明杰酒醒後，態度來了個大轉變，不僅向阿嬤、警察道歉，還承諾會遠離酒精，暫停演藝工作，當時雖然有人出面替許明杰緩頰，提到芭樂阿嬤的行為咄咄逼人，但扣除這一點，許明杰失控罵警察這件事也無法磨滅，讓他形象盪到谷底外，演藝事業也跟著停擺。
許明杰直到今年5月時才回歸，上節目《小明星大跟班》露臉，分享自己發生的離譜行為，提到自己最無法忍受開車亂丟垃圾，因此逼車靠邊停，做出危險行為，為此吃下一張交通罰單。事實上，自從去年10月許明杰惹出醉酒風波後，不僅演藝事業暫停，就連社群媒體更新近況的頻率也不頻繁，最近一次更新貼文也已經是在今年5月13日了，是他發文分享30歲的生日願望。