郭雪芙代言滿滿無視被倒10萬 搭上偶像蘇有朋超合拍誇「體力好」
郭雪芙幾乎每週都有活動，相當受廠商歡迎代言滿滿，今（13）日出席全新代言保健食品活動，受訪時根本不知自己又出事，被扯進之前拍攝電影《山中森林》的置入服裝公司竟未付清尾款10萬元，但她基本上不過問工作細節「開心得來、開心地走」。她最開心的莫過於在實境秀《光開門就很忙了》見到偶像蘇有朋，非常驚訝能相遇，誇對方「體力很好」，和大家很融入玩得開心。
記者蔡依庭／台北報導
郭雪芙在《光開門就很忙了》表現自然，圈了不少新粉絲。她在《光》節目初見因看連續劇《還珠格格》愛上的男神蘇有朋，非常興奮又開心，「事前完全不知道，有朋哥怎麼會來！有神祕嘉賓（的感覺），給我們一個驚喜」。她誇蘇有朋很好相處，「沒有長輩（的感覺），很融入我們」。過了幾秒，她意識到口誤，趕緊把「長輩」改口「前輩」，再誇蘇有朋體力很好。
出道以來，郭雪芙其實都沒有特別忌口，人生體重都在50公斤左右，直到飆升到54公斤，讓她有危機意識，在拍《華燈初上》算是最胖的時候，她自評是「肉肉的」，也給了一個自己胖的理由「因為飾演女學生」，馬上被經紀人打槍：「也有瘦的女學生。」
隨著年紀、健康還有角色設定，她開始實施168減肥法，大概瘦了5公斤。她笑說自己熱愛吃薯條和馬鈴薯類的食物，之前體脂很高，鏡頭上的狀態就不太好，「手臂肉都收不進去」，好在現在瘦下來，就沒這困擾。