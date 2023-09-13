2023百貨週年慶開跑！統一時代滿2000元送300　滿800元扣點送毛怪

我是廣告 請繼續往下閱讀
統一時代百貨台北店表示，「觀察今年百貨買氣回溫，外出旅遊聚餐增加，帶動餐飲、服飾、旅遊相關業績成長超過2成，累計至8月全館達雙位數成長，今年週年慶貨量備齊，準備好全力衝刺，再創消費熱潮，預期超越10%成長」
除了滿額回饋外，統一時代百貨台北店今年推出《怪獸電力公司》五款限量卡友禮，會員只要當日單筆消費滿800元並扣除會員點數8點即可兌換，包含首波9/21-9/24「怪可愛的暖手枕」，超柔軟觸感搭配毛怪的萌臉，讓人一摸就愛上，以及第二波9/28-10/1「怪好裝的收納籃」，具有超大容量及內外雙面設計，洗衣收納都好裝。
還有第三波10/5-10/8「怪方便的折疊桌」，桌面設計以超萌圖案，搭配輕鬆摺疊收納功能，第四波10/12-10/15「怪好用的保溫餐袋」，出遊野餐都方便收納，為上班族必收款式。週年慶期間還有限定滿額禮「摺疊箱型推車」，累計消費滿2萬元即贈1台，或是持當日累計消費滿2000元發票即可用899元加購1台。
在此之前，BELLAVITA 14周年搶先登場，並且一路持續到9月25日，最吸睛的是商場中庭打造成充滿異域特色的奇幻古城，周年慶其中於中廳拍下美照，追蹤百貨粉專並且社群打卡，即可兌換B2美食廣場50元抵用券（每日限量10份）。
還有週年慶限定滿額禮，5000元可選「山口小鼎膾 日式丼飯海鮮料理 雙人套餐 」、「YOKO法國不鏽鋼保溫瓶」、「會員點數166點」；滿15萬可選「侯布雄法式茶點沙龍 雙人下午茶」、「Riedel五件組禮盒」、「會員點數500點」；滿50萬可選「HOST SHABU 合鍋物 四人套餐」、「平板電腦 32G」、「會員點數1666點」、滿百萬可選「 CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège 四人套餐」、「港島香格里拉大酒店住宿券」、「會員點數3500點」。