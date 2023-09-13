天氣預報／週末又下雨！這天台灣「雨勢最猛」 首波東北風快到了
近期天氣雖較穩定，但早晚的氣溫明顯下滑，有點秋天的感覺，中央氣象局提醒，在週五（9月15日）水氣增加後，週末起中南部、東半部和各地山區將出現較明顯雨勢，尤其下週日（9月17日）全台各地雨勢最為劇烈，包括北台灣也要留意午後雷陣雨的侵襲；此外，在9月20日之後，可能有微弱鋒面掠過台灣附近，不排除後續有入秋第一次東北季風南下，氣溫有可能再明顯下跌。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙竑指出，明（14）日各地仍是晴到多雲的穩定天氣，且低溫相較於今（13）日略為回升攝氏1度，詳細分佈上，北部攝氏25至33度、中部攝氏24至32度、南部攝氏25至31度、花東攝氏24至32度，局部近山區、河谷在清晨仍會有攝氏20度以下的低溫，請民眾務必留意早晚較大的溫差。
趙竑說明，受到台灣東南方低壓的影響，週五開始水氣增多，東台灣也將率先出現飄雨的天氣，週六（9月16日）受南風影響，中南部水氣增多，也會嘔一些雨勢，時間到了下週日，算是近期天氣最不穩的一天，東半部、中南部和各山區都有明顯雨勢，並要留意大雨出現，北台灣午後也要慎防雷雨突襲，下週一（9月18日）水氣開始減少，慢慢回歸晴到多雲的天氣型態。
趙竑補充，現階段太平洋高壓勢力很強，因此低壓系統不容易發展，短時間內並無颱風生成訊號，9月下旬情況有待觀察；天氣風險公司分析師吳聖宇則提及，9月20日後，可能會有微弱鋒面接近，後續不排除有入秋第一波「東北季風」南下的可能性，不過目前預報的強弱變化仍大，且9至10月仍是颱風旺季，後續仍可能會再有颱風發展的活躍期出現，因此未來仍要多留意颱風的變化消息。