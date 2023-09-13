CASETiFY 光速推iPhone 15手機殼！樂天市場犀牛盾也上架了
蘋果發表會正式公布iPhone 15全系列規格後，接下來就輪到周邊配件廠燃起戰火！知名品牌 CASETiFY 立刻宣布推出「Ultra 終極防摔手機殼」，而電商樂天市場也迅速上架各種配件，例如知名手機殼品牌手機殼等搶占商機。
記者潘毅/綜合報導
Apple 秋季發表會結束後，知名品牌 CASETiFY 即宣布推出品牌史上具最強防摔能力的「Ultra 終極防摔手機殼」，該產品的防護要點在「4個Ultra彈力保護角」，其波浪形結構吸收衝擊，加上鏡頭保護框、MagSafe磁鐵等設計。
最終Ultra 終極防摔手機殼成功通過連續 260 次多角度、10 公尺高的防摔測試，獲得具 10 倍 MIL-STD-810G 軍規級防摔標準 ，更突破手機殼防摔的極限，成為 CASETiFY 史上最強防摔手機殼。
此外，樂天市場站上同步祭出手機配件優惠活動，各式手機週邊商品最低3折起，並搶先推出iPhone 15 系列配件，如iPhone15犀牛盾手機殼、螢幕保護貼全新上市，此外，Type-c 快充豆腐頭5折起，領券最高再折300元，購買POLYWELL、Onair 等知名手機配件品牌，除了享有領券現折優惠，再加碼點數最高10倍回饋。無論手機殼、手機背帶、手機掛繩、行動電源、快充線等，消費滿199元即可享有限時免運優惠，並設有24小時快速出貨專區。