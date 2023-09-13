海豹鼻孔長出「一條鰻魚」！研究人員超困惑 搞笑結局曝：是屁孩
屁孩竟然不只存在於人類社會中！日前海豹鼻孔上有著一條鰻魚照片，再度於網路上引爆大量熱議。但其實這個讓人類充滿困惑的畫面，美國科學家做出深入研究後，也做出最可能的推論：「這些是屁孩海豹！」
記者潘毅/綜合報導
這張海豹鼻孔上有著一條鰻魚的珍貴照片，最早其實是美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）旗下的「夏威夷僧海豹研究計劃」（HMSRP），於2018年發出的。當時這隻住在夏威夷西北部島嶼的僧海豹，鼻子拖著一條長長的物體，仔細一看竟是一條鰻魚鑽進牠的鼻孔，但海豹卻沒有慌張反應，反而是瞇著眼，似乎相當享受這個狀態。但最後研究人員也上前，幫助海豹將這隻超長的鰻魚拉出。
不過自此後，研究團隊又多次在夏威夷僧其他僧海豹上，多次看到鰻魚插在鼻孔的異狀，這讓他們產生好奇開始研究，更提出各種假設，第一是人為因素、二是覓食發生的意外，但是這個僧海豹小島上根本沒有除了科學家以外的人類住，而且海豹游泳時鼻孔是閉著的狀態，也不可能發生覓食導致插入的事件，兩大推論都被排除。
專研究夏威夷僧海豹的NOAA首席科學家查爾斯 (Charles Littnan) 也坦言：「40年來團隊持續觀察這群僧海豹，從來沒有發生過這樣的情況，我們對此毫無頭緒」，最終他們也發現這些與鰻魚結合的海豹，都是在群體中偏年輕的個體，因此也有其他海洋學家認為，「鼻孔塞鰻魚」或許是在海豹群體中的「從眾行為」，因為年輕海豹覺得這樣很酷，才產生了模仿熱潮，「屁孩不只在人類社會中有」的推論，也成為了一大可能性。
📍夏威夷僧海豹小檔案
夏威夷僧海豹是世上唯一全年生活在熱帶海域的海豹，如今除了夏威夷群島北部還棲息約 1100 隻僧海豹外，在其他地區已完全消失，因此被國際自然保護聯盟列為瀕危物種。