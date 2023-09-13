蒲亭金正恩會面地點　東方太空發射場6點介紹

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● 這座位於俄羅斯遠東阿穆爾地區（Amur）的發射場於2016年執行首次發射任務，距俄羅斯與中國邊境不遠，離海參崴（Vladivostok）港口約1500公里。
● 蒲亭下令建造這座發射場，是為了降低對哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）的依賴。哈薩克在1991年蘇聯解體後獨立。
● 距離東方太空發射場僅數公里處，曾是蘇聯洲際彈道飛彈（ICBM）Svobodny 18基地，不過該基地於1993年關閉。
● 蒲亭與被美國前總統川普稱為「火箭人」的金正恩在東方太空發射場會面，令人關注西方對北韓飛彈能力發展的擔憂。
北韓最新的「火星-18」（Hwasong-18）洲際彈道飛彈再次引發俄國可能提供北韓飛彈技術的爭論。火星-18是北韓首枚使用固態火箭燃料的洲際彈道飛彈。
● 東方太空發射場造價數以十億計美元，有利於促進當地經濟，但施工進度一再延宕，還捲入多起貪腐醜聞。
● 東方太空發射場2016年首度執行發射任務，俄羅斯聯合號2型（Soyuz-2）在此地升空。最近一次發射的是搭載「月球25號」（Luna-25）探測器的聯合號火箭，但月球25號後來墜毀在月球上。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1120913