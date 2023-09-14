搶救退化、運動傷害！「半月板軟骨」修補系統納健保

衛福部健保署今（14）日預告將「半月板軟骨修補系統」納入健保給付。健保署醫審及藥材組科長張淑雅指出，膝蓋半月板軟骨破裂會影響患者的日常生活與行動能力，經評估發現近年來民眾自費使用相關修補系統醫材有逐年成長趨勢，經討論後決定自今（2023）年10月1日起納入健保給付。
記者林志怡／台北報導
張淑雅說明，半月板軟骨破裂多為半月板承受過度的擠壓、旋轉或壓力，常發生在忽然減速或突然改變方向的運動等，主要分為外傷性及退化性兩種形式，半月板軟骨外傷性破裂主要發生在運動傷害；退化性破裂則主要發生在退化性關節炎病人，常伴隨有疼痛、腫脹及膝蓋無法正常活動等症狀。
針對相關病徵，張淑雅指出，雖此類傷勢不見得造成危及生命的重症，但仍會嚴重影響患者的行動與日常生活，若破裂程度較嚴重，臨床上會考慮施行半月板切除或縫合修補等手術治療。
近年來民眾自費使用半月板修補系統醫材有逐年成長趨勢，張淑雅提到，相較於傳統縫合線，使用半月板修補系統可以顯著縮短手術時間，且手術傷口較小、可減少傷害神經血管風險，恢復較快，故半月板軟骨修補系統已逐漸成為臨床上的常態處置，具有臨床需求及必要性。
健保署推估，民眾自費「半月板軟骨修補系統」，通常會使用2組，單一組自費價格落在2到3.5萬左右，這次將相關治療方案納入健保給付，一年將有4300人次受惠，健保挹注預算約1.16億點。