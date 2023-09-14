美參院領袖擬訪中　蓋拉格：盼譴責北京對台侵略

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蓋拉格表示，這完全取決於他們打算到中國做什麼，「如果他們只是坐在那裡聽中共官員訓話，我不確定出訪有什麼價值」。
蓋拉格說，若舒默代表團決定出訪，應該以兩黨合作的方式，表達美國國會對中共的強烈譴責，包含新疆種族滅絕議題、北京對台灣日益加劇的侵略，以及對美國盟友的經濟脅迫。
被問到是否建議舒默加訪台灣，蓋拉格表示樂見，他先前支持時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，類似訪問符合美國立法，也不會破壞現狀。
蓋拉格2月曾密訪台灣4天。他說：「（美國）越多民選官員能到台灣，親自見證台灣充滿活力的民主，以及解放軍潛在入侵台灣的地理挑戰，就能更好地在華府擬定政策，協助台灣自我防衛。」
今天的圓桌會議聚焦中共政治宣傳與言論審查作為，邀請「自由之家」中國、香港暨台灣資深顧問庫克（Sarah Cook）、胡佛研究所客座研究員強生（Matthew Johnson）及自由亞洲電台台長方貝（Bay Fang，音譯）出席。
庫克表示，北京耗資數十億美元發動全球輿論塑造運動，正加快腳步進行。自由之家針對30國進行評估，發現2019年以來，中共在其中18國的行動有顯著實質增加，「毫不意外，台灣和美國位居北京鎖定目標榜首」。
庫克與方貝皆認為，相較於2018年選前，台灣這次大選前抵制中共假消息和政治宣傳的意識正在提高。（編輯：馮昭）1120914