美國會AI創新論壇登場　重量級科技巨頭齊聚獻策

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美國參議院多數黨領袖、民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）規劃了一系列人工智慧創新論壇與閉門會議，讓國會議員可在論壇中向技術領導者詢問關於AI發展的問題。自從聊天機器人ChatGPT去年推出以來，人工智慧這項科技席捲全球。
歐洲目前在人工智慧法案已取得重大進展，美國國會議員現在面臨亡羊補牢的壓力，以避免讓人工智慧淹沒社會，帶來失業、不實訊息氾濫和其他不良後果。
根據與媒體分享的言論，舒默在論壇上表示：「今天，我們開始一項艱鉅、複雜且重要的任務：為國會可以通過的跨黨派人工智慧政策奠定基礎。」
舒默表示：「在過去情況下，當事情如此困難時，自然反應是…忽略問題、把燙手山芋丟給別人。但在人工智慧這項議題上，我們不能像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡。」
除了馬斯克和祖克柏，OpenAI執行長兼ChatGPT創辦人阿特曼（Sam Altman）、微軟（Microsoft）創辦人蓋茲（Bill Gates），還有輝達（Nvidia）執行長黃仁勳等美國科技業領袖均出席這場閉門論壇。
阿特曼步入會場時說：「我對（人工智慧）非常樂觀，但這並不意味著一路上不會有些坎坷。」
自從OpenAI的ChatGPT聊天機器人發布以來，對這項新興科技的投資增加，在消費者間的受歡迎程度也上升，國會議員正在設法減輕此一新興技術所帶來的危險。
馬斯克表示，需要監管機構來確保人工智慧的安全使用。他將人工智慧比擬為體育比賽，表示「擁有一名裁判對我們來說很重要」，監管機構將「確保企業採取安全且符合公眾利益的行動」。
馬斯克說，這次論壇是「為人類服務」，「可能會載入史冊，因為這對文明的未來至關重要」。馬斯克證實他在論壇上稱人工智慧是「一把雙刃劍」。
祖克柏表示，國會「應運用人工智慧來支持創新和維護安全。這是一項新興科技，需要平衡重要的利益，而政府對此負有最終責任」。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120914