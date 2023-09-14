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美國會AI創新論壇登場　重量級科技巨頭齊聚獻策

▲美國重量級科技業者13日齊聚國會山莊，參加由民主黨參議員舒默所召集的人工智慧（AI）論壇，包括OpenAI執行長兼ChatGPT創辦人阿特曼。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國重量級科技業者13日齊聚國會山莊，參加由民主黨參議員舒默所召集的人工智慧（AI）論壇，包括OpenAI執行長兼ChatGPT創辦人阿特曼。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國重量級科技業者今天齊聚國會山莊，參加由民主黨參議員舒默所召集的人工智慧（AI）論壇，希望能對美國未來在這項新興科技的立法與監管等層面奠定更完善的政策基礎。

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綜合法新社與路透社報導，隨著美國準備起草人工智慧法案，包括社群媒體平台X執行長馬斯克（Elon Musk）和Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在內的科技巨頭，今天前往國會分享他們的人工智慧計畫。

美國參議院多數黨領袖、民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）規劃了一系列人工智慧創新論壇與閉門會議，讓國會議員可在論壇中向技術領導者詢問關於AI發展的問題。自從聊天機器人ChatGPT去年推出以來，人工智慧這項科技席捲全球。

歐洲目前在人工智慧法案已取得重大進展，美國國會議員現在面臨亡羊補牢的壓力，以避免讓人工智慧淹沒社會，帶來失業、不實訊息氾濫和其他不良後果。

根據與媒體分享的言論，舒默在論壇上表示：「今天，我們開始一項艱鉅、複雜且重要的任務：為國會可以通過的跨黨派人工智慧政策奠定基礎。」

舒默表示：「在過去情況下，當事情如此困難時，自然反應是…忽略問題、把燙手山芋丟給別人。但在人工智慧這項議題上，我們不能像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡。」

除了馬斯克和祖克柏，OpenAI執行長兼ChatGPT創辦人阿特曼（Sam Altman）、微軟（Microsoft）創辦人蓋茲（Bill Gates），還有輝達（Nvidia）執行長黃仁勳等美國科技業領袖均出席這場閉門論壇。

阿特曼步入會場時說：「我對（人工智慧）非常樂觀，但這並不意味著一路上不會有些坎坷。」

自從OpenAI的ChatGPT聊天機器人發布以來，對這項新興科技的投資增加，在消費者間的受歡迎程度也上升，國會議員正在設法減輕此一新興技術所帶來的危險。

馬斯克表示，需要監管機構來確保人工智慧的安全使用。他將人工智慧比擬為體育比賽，表示「擁有一名裁判對我們來說很重要」，監管機構將「確保企業採取安全且符合公眾利益的行動」。

馬斯克說，這次論壇是「為人類服務」，「可能會載入史冊，因為這對文明的未來至關重要」。馬斯克證實他在論壇上稱人工智慧是「一把雙刃劍」。

祖克柏表示，國會「應運用人工智慧來支持創新和維護安全。這是一項新興科技，需要平衡重要的利益，而政府對此負有最終責任」。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120914

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