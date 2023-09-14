「神鬼女會計」陳玉玲！五鬼搬運双喜電影1.2億 二審判決出爐
奧斯卡得獎片《媽的多重宇宙》發行商双喜電影公司，遭「神鬼女會計」陳玉玲侵占1億1042萬716元公司款，陸續追查發現侵占金額高達1.2億元，台北地檢署依業務侵占罪、偽造文書罪等罪名將她起訴，並沒收不法所得；陳女另涉案侵占詐得1069萬元，北檢追加起訴併案審理。一審將陳女判刑8年6月，今（14）日高等法院改判8年2月徒刑，其中1年2月得易科罰金，全案可上訴。双喜老闆陳永雄直呼：「非常失望！國泰世華銀行就是最大的幫凶。」
記者黃雅琪／綜合報導
双喜電影老闆陳永雄平常在香港工作，將台灣公司會計、出納交由創始員工陳玉玲處理，陳女利用職務之便，自2015年12月至2019年2月底，偽造不實金額公司取款憑條、繳稅等名義挪用公款，償還私人債務，再以作假帳掩飾罪行。
陳女在犯行曝光後自首，坦承詐欺、侵占公款，卻不願意交代犯罪所得去向；一審將陳女判刑8年6月，今日二審開庭高等法院改判刑8年2月，全案可上訴。台北双喜電影負責人陳永雄表示：「非常失望！」同時也指出經過調查，陳玉玲之所以可以順利挪用鉅款「國泰世華銀行就是最大的幫凶。」双喜電影針對國泰世華的重大疏失，昨日已經向金管會提出申訴。