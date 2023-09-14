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圖片來源/ @ReadyGo
nikoni位在馬公市區，店面小小一家，分為室內與室外座位區，但座位數都不多，建議提前預約，才能確保有舒適的座位。由於店面不大，店裡也有不少限制，用餐時間限定為80分鐘，每人低消需要點一杯飲料。另外，店內沒有洗手間，進去前店員會先提醒，如果有需要的話，可以到附近的加油站或寶雅使用。雖然有這些限制，但nikoni整體的環境氛圍還是很舒適，也有提供免費Wi-Fi使用，只要遵守店內規則，就能夠好好的享受悠閒的午茶時光。
nikoni菜單
圖片來源/ @ReadyGo
nikoni所推出的甜點選項不多，只有六種選項，但每道都是經典，無論你喜歡甜滋滋的點心，還是清爽一點的品項，這裡都有適合你的甜點。nikoni的甜點包含乳酪塔、戚風蛋糕和提拉米蘇等等，這些甜品的口味也會不定時地更換，並推出季節限定的甜點，讓你每一次光臨都能有新的驚喜。這些甜點除了有著讓人著迷的美味外，擺盤也是絲毫不馬虎。每一道甜點都有著很高的精緻度，為你帶來味覺與視覺的雙重饗宴。
nikoni甜點推薦
柚香金萱茶芒果戚風
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這道滿滿夏天風情的「柚香金萱茶芒果戚風」，是nikoni季節限定的芒果甜點。以金萱茶為基礎的戚風蛋糕，帶來淡雅的茶香，口感清爽也不會過於甜膩。而搭配戚風蛋糕的新鮮芒果，則為這道甜點帶來了天然的甜味。芒果的鮮甜和柚子的清爽相互融合，再加上不甜膩的戚風蛋糕，整體的口感與味覺體驗令人驚喜。如果你喜歡芒果的話，這款柚香金萱茶芒果戚風絕對是不容錯過的美味選擇。
芋泥烤乳酪蛋糕
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另一道則是芋泥控一定要試試的甜點「芋泥烤乳酪蛋糕」，這款甜點結合了濃郁的乳酪蛋糕和綿密的芋泥，再搭配上一旁的鮮奶油，呈現出一道令人難以抗拒的絕美組合。芋泥烤乳酪蛋糕中的芋泥部分，口感綿密細膩，絲毫不帶甜膩感，且不含過度的人工添加物，散發出自然純淨的風味。而上層的烤乳酪則展現出明顯的風味，乳酪的香濃滋味完美平衡，絲毫不會掩蓋芋泥的獨特風采。再配上帶點甜味的鮮奶油後，更為這款甜點增添了豐富的口感。
nikoni飲品推薦
小宇宙
圖片來源/ @ReadyGo
這款名為「小宇宙」的特調氣泡飲，融合了蝶豆花與野莓醬，展現了美麗的漸層效果，令人愛不釋手。這款小宇宙特調的口感酸酸甜甜，特別適合喜歡水果茶風味的人，野莓醬中甚至還吃的到桑葚。蝶豆花帶來了淡淡的花香，與野莓醬的甜酸味道完美融合。在炎炎夏日，這款清涼的氣泡飲料無疑是消暑的最佳選擇，清爽的口感和酸甜的味道，這款特調飲品將成為你夏日必嚐。
nikoni
地址：澎湖縣馬公市中華路49-2號
電話： 06 926 6396
營業時間：11:00-18:00；公休日請見粉專
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原文出處 : ReadyGo 澎湖咖啡廳｜馬公最夯的文青咖啡廳nikoni，魅力與美味的絕佳結合
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