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阿桶嬤糬
這是一間顏值超高的麻糬店！年輕的老闆傳承阿嬤的手藝，從小攤車到獨立店面，可以看見年輕一代對於傳承的用心，改良麻糬的包裝方式，讓顧客吃起來很方便。以純米製作的麻糬，口感Q彈，花生粉還可以咬到顆粒，最重要的是甜度適中，太符合年輕人口味了。
圖 / IG @comet0571
另一個招牌商品是純米做的「蕨餅」，口感吃起來如年糕般有嚼勁，其中的紅茶米口味吃起來有淡淡的蜜香紅茶味，能在這創意的復古店面吃到傳統的味道實在很特別呢！
圖 / IG @comet0571
地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路173號
營業時間：10:00–17:00 週二、週三公休
冬山金珠蔥油餅
蔥油餅就是要現點現炸才好吃！這間位於冬山的銅板美食「金珠蔥油餅」，Q彈的餅皮加上宜蘭蔥蛋，真的太美味，很適合當下午茶點心，配上一杯手搖飲。剛煎好的蔥油餅還會快速地甩一下，把油都甩掉吃起來就不那麼膩口，蛋的邊邊被煎的脆脆的，特別香，記得淋上甜辣醬，鹹中帶甜超開胃的啦～
圖 / IG @foodiefood_peggy
地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1018號
營業時間：平日14:00-18:00 (週三公休) 假日12:30-18:00
ㄊㄡ ㄊㄡ 來
這間宜蘭冬山的咖啡廳名字會不會取的太可愛！超日式的建築一樓被綠色植物所圍繞，瞬間有種走進宮崎駿動畫的感覺，而從門口的舊機車到店內的復古擺飾和小物，都是老闆的精心收藏，讓人緩緩地走入時光隧道，回憶起兒時的快樂時光；既然來到咖啡廳，怎能錯過甜點？這裡有宜蘭唯一的手工泡芙，更是店內人氣招牌，想在這一邊享用甜點一邊享受午後時光別忘了先預約喔～
圖 / IG @mini00320圖 / IG @mini00320
地址：宜蘭縣冬山鄉永興路二段91巷62-3號
營業時間：需查看粉專
莢麵包
就連不喜歡麵包的人也會被圈粉！這間隱身在冬山巷子裡的麵包店，是一對從都市搬到宜蘭的年輕夫妻，引用孩子的名字，而取名「莢麵包」。對於製作吃進去的食物特別講究，從麵粉、內陷的食材選用，都感受到店家的用心，麵包種類非常多，像是佛卡夏、可頌、法國歐包、貝果等，琳瑯滿目來一次絕對不夠，是間回訪率超高的宜蘭冬山美食！
圖 / IG @yan_____0331圖 / IG @zya.____
地址：宜蘭縣冬山鄉香和路269號
營業時間：12:00-17:30 店休日看FB
小山丘_whatthehill
炎炎夏日出門玩，就想來碗冰，清涼一下嗎？那你可別錯過這間看似不起眼，位在轉角的小山丘冰店，日系的質感刨冰店。將刨冰堆成一座座像是山丘的造型，再淋上每日手工熬煮的果醬，完全不會太甜膩，口味選擇不多，和朋友一人一碗剛剛好，營業時間不多記得把握機會來品嘗喔！
圖 / IG @abc88513
地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段244號
營業時間：六日一 12:00-18:00
樹說，
什麼，一週只開三天的咖啡廳！這間宜蘭冬山咖啡廳，老闆平常兼作手工木製傢俱，因此店內部分空間也有展示工藝和家具，風格簡約文青是年輕人喜歡的樣子，尤其圓圓的坐墊特別討喜呢！店裡低消90元，櫥櫃裡有每天現做的甜點，尤其千層蛋糕是人氣招牌，想吃記得早點前往避免向隅啦～
圖 / FB粉絲專頁
地址：宜蘭縣冬山鄉永興路一段257號
營業時間：每週六日一 13:00-18:00
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原文出處 : ReadyGo 宜蘭美食｜到宜蘭童玩節玩水不怕餓，宜蘭冬山美食都在這！復古麻糬、繽紛冰品還有嚴選麵包
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