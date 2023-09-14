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全台冰品｜夏天消暑特輯！精選10家高顏值特色冰店推薦，天然系、大人系，讓你對抗酷暑、沁涼一夏

▲全台冰品｜夏天消暑特輯！精選10家高顏值特色冰店推薦，天然系、大人系，讓你對抗酷暑、沁涼一夏
▲全台冰品｜夏天消暑特輯！精選10家高顏值特色冰店推薦，天然系、大人系，讓你對抗酷暑、沁涼一夏

ReadyGo

夏天真是太熱啦！！面對酷暑的高溫，一波又一波席捲而來的熱浪，瞬間讓人失去活力，感覺身心被掏空。這時候就該來碗冰冰涼涼的刨冰，來平復惱人的情緒 。小編特地為大家精選全台10家高顏值又具特色的創意冰店，讓你大口吃冰，愉悅心情，一次解決身體和心靈的渴，不管是天然系還是大人系，通通好吃好玩又好拍。讓沁涼人心的刨冰，療癒舒緩你夏日的焦慮。

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全台特色刨冰店推薦

朝日夫婦

位於淡水河堤邊的「朝日夫婦」是一間超高人氣的日式刨冰店，坐擁觀音山和淡水河的美景，階梯式的設計讓三排座位都能不被遮擋的欣賞美景。色彩鮮艷的果漿使用新鮮水果熬煮，無添加化學香精及色素，讓美麗的刨冰也可以安心食用。新推出夏日限定芒果優格、櫻桃生乳酪，真的好想吃一口，不妨找個時間到淡水走走吧！

全台特色刨冰推薦│朝日夫婦
全台特色刨冰推薦│朝日夫婦
圖片來源 / IG@kelly681209
全台特色刨冰推薦│朝日夫婦
全台特色刨冰推薦│朝日夫婦
圖片來源 / IG@ starpei0524
全台特色刨冰推薦│朝日夫婦
全台特色刨冰推薦│朝日夫婦
圖片來源 / IG@gw56wi

地       址：新北市淡水區中正路233-3號

電        話：0903-290-575

營業時間：12：00-20：00

詳細資訊： 朝日夫婦FB

浪花丸かき氷•淡水分号

超萌的「浪花丸かき氷•淡水分号」從可愛手繪的牆面、室內滿滿的日式小擺件，到卡哇依造型剉冰，處處充滿著童趣。店內熱門爆款的「八重山彩熊君」，底部藏有果凍條，再用冰淇淋、葡萄乾、餅乾等組合，做出彩色小熊的模樣，還附上奶香十足的手工白玉丸子，可愛的模樣讓人忍不住瘋狂拍照，都不知道該從哪裡吃才好。

全台特色刨冰推薦│浪花丸かき氷•淡水分号
全台特色刨冰推薦│浪花丸かき氷•淡水分号
圖片來源 / IG@iamyiyi__1997
全台特色刨冰推薦│浪花丸かき氷•淡水分号
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圖片來源 / IG@iamyiyi__1997

地       址：新北市淡水區中正路233-2號

電       話：02-2628-2727

營業時間：13:00-19:00(週三公休)

詳細資訊： 浪花丸かき氷•淡水分号FB

Alston冰泰酥

泰奶控有福啦！「Alston冰泰酥」主打創新香濃泰奶冰酥，剛入口時感覺酥脆，但隨即又在口中融化開來，上方的奶蓋卡士達醬不會太甜，底層加了珍珠、仙草凍等配料，還附上煉乳讓你自行調整甜度。還有蛋糕造型的泰奶蛋糕冰酥，層層推疊滿滿的仙草凍和小麻糬，再擺上三球椰奶冰淇淋，真的是太誘人啦！

全台特色刨冰推薦│Alston冰泰酥
全台特色刨冰推薦│Alston冰泰酥
圖片來源 / IG@ps33_shan_melbourne
全台特色刨冰推薦│Alston冰泰酥
全台特色刨冰推薦│Alston冰泰酥
圖片來源 / IG@ps33_shan_melbourne

全台特色刨冰推薦│Alston冰泰酥
全台特色刨冰推薦│Alston冰泰酥
圖片來源 / IG@ owodog98225

地       址：台北市士林區中正路219號

電       話：02-2882-5111

營業時間：11：30-21：00

詳細資訊：Alston冰泰酥 FB

昭和浪漫冰室

「昭和浪漫冰室」由古物店改裝，斑駁的招牌、紅磚冰室，蒐羅了許多日本舊時代留下的老物，充滿令人著迷的復古風情。IG熱推大人系威士忌巧克力雪花冰，苦甜口的法式黑巧克力搭配老店慶豐行的北港花生，再加上瑞典百年老牌的穀物，最後淋上香醇的威士忌，口感濃郁層次分明，讓人彷彿迷醉在舊日的時光中！

全台特色刨冰推薦│昭和浪漫冰室
全台特色刨冰推薦│昭和浪漫冰室
圖片來源 / IG@hsun_hsun_baby
全台特色刨冰推薦│昭和浪漫冰室
全台特色刨冰推薦│昭和浪漫冰室
圖片來源 / IG@mannysmiley
全台特色刨冰推薦│昭和浪漫冰室
全台特色刨冰推薦│昭和浪漫冰室
圖片來源 / IG@mannysmiley

地       址：台北市大安區文昌街47號一樓

電       話：02-2703-0789

營業時間：12：00-22：00 (週日營業到19:00/週三公休)

詳細資訊： 昭和浪漫冰室 FB

金雞母Jingimoo

「金雞母」主打日式創意刨冰和甜點，結合甜點技法及台灣時令食材，是永康商圈的人氣冰店。店內招牌燒冰系列，自製的布蕾撒上糖粉在桌邊用噴槍炙燒，冰火融合的完美狀態令人驚豔，炙燒后的烤布蕾甜度剛好，焦糖香氣十足。夏日限定的琉花芒果，美麗的網狀花紋、多層次口味變化，稍微偏酸的口感，吸晴程度100%。

全台特色刨冰推薦│金雞母Jingimoo
全台特色刨冰推薦│金雞母Jingimoo
圖片來源 / IG@anniecheng37
全台特色刨冰推薦│金雞母Jingimoo
全台特色刨冰推薦│金雞母Jingimoo
圖片來源 / IG@miyako_icegirl

地       址：台北市大安區麗水街7巷11號

電       話：0908-232-108

營業時間：12：30–20：30

詳細資訊： 金雞母Jingimoo

貨室甜品

位在文青小店匯聚的赤峰街巷弄裡，白色清新風格的「貨室甜品」主打復古風味冰品，像古早味麵茶紅豆刨冰、深焙鐵觀音熟茶刨冰都是店內熱賣，每年季節限定也是許多人指定必吃，今夏剛推出的「四季芒夏」，自製四季春茶醬 + 愛文芒果再搭配上海鹽檸檬冰淇淋+糖漬檸檬片，根本是專為夏天而生，口感非常清爽。

全台特色刨冰推薦│貨室甜品
全台特色刨冰推薦│貨室甜品
圖片來源 / IG@maggie.eating_
全台特色刨冰推薦│貨室甜品
全台特色刨冰推薦│貨室甜品
圖片來源 / IG@maggie.eating_
全台特色刨冰推薦│貨室甜品
全台特色刨冰推薦│貨室甜品
圖片來源 / IG@wuyixuan_0522

地       址：台北市大同區赤峰街71巷34號

電       話：0908-232-108

營業時間：平日13：00-21：30 假日12：30-21：30

詳細資訊：貨室甜品 FB

晴子冰室

板橋的人氣網美店「晴子冰室」，店內裝潢採用復古色彩搭配，還有許多老闆收集的懷舊小物，讓人立馬穿越回到5、60年代！除了裝潢獨特外，菜單的特殊命名也讓人印象深刻，像是店內的招牌「一場烏龍般的奶茶鬧劇」，是奶茶剉冰裡加上桂花凍和焦糖爆米花，出人意料的搭配，相當有趣。

全台特色刨冰推薦│晴子冰室
全台特色刨冰推薦│晴子冰室
圖片來源 / IG@mm_eatt
全台特色刨冰推薦│晴子冰室
全台特色刨冰推薦│晴子冰室
圖片來源 / IG@mm_eatt
全台特色刨冰推薦│晴子冰室
全台特色刨冰推薦│晴子冰室
圖片來源 / IG@joe93714682

地       址：新北市板橋區文化路2段125巷62號

電       話：02-2255-2338

營業時間：13：30-21：00

詳細資訊：晴子冰室 FB

美軍豆乳冰

審計新村附近很夯的「美軍豆乳冰」，黃豆是直接與農民配合耕作，非基改不使用任何添加物，豆乳冰都放上兩大塊自製豆花，口感綿密、豆香醇厚。經典抹茶豆乳冰，撒滿小山園抹茶粉再加上紅豆、煉乳、小湯圓、抹茶凍等，也有販賣特濃手工豆花、豆乳和古早味甜品，來台中一定要吃看看這間用料超級澎湃的冰店！

全台特色刨冰推薦│美軍豆乳冰
全台特色刨冰推薦│美軍豆乳冰
圖片來源 / IG@el_ppa_624
全台特色刨冰推薦│美軍豆乳冰
全台特色刨冰推薦│美軍豆乳冰
圖片來源 / IG@winnie.n_

地       址：台中市西區民生路380-2號

電       話：0989-008-801

營業時間：12：15-21:00(週日公休)

詳細資訊：美軍豆乳冰 FB

果食男子

藏在純白簡約老宅的「果食男子」，以手工果醬起家，嚴選在地時令水果製作成各種美味的手工果醬，再與日式刨冰相結合，變幻出多款如藝術般的冰品。口感細緻的鵝絨冰，用鮮豔的果醬上了色，每一口都可以吃到滿滿的果醬與刨冰融合的綿密口感。大推夏日限定的楊枝甘露刨冰和琥珀胭脂梅刨冰，吃完保證你驚呼連連！

全台特色刨冰推薦│果食男子
全台特色刨冰推薦│果食男子
圖片來源 / IG@li_ting0329
全台特色刨冰推薦│果食男子
全台特色刨冰推薦│果食男子
圖片來源 / IG@li_ting0329
全台特色刨冰推薦│果食男子
全台特色刨冰推薦│果食男子
圖片來源 / IG@li_ting0329

地       址：台中市西區五權西五街88巷21號

電       話：04-2376-0026

營業時間：10：00-18：00(夏季每日營業)

詳細資訊： 果食男子 FB

仙玉甜食·日式かき氷屋

日本花火慶典氛圍的「仙玉甜食」，剛進門時有一面熱門打卡的扇子牆。除了冰品還有賣糰子、大福、蕨餅等日式甜點。人人必點的藍色夏季祭典刨冰，圓滾滾的刨冰淋上美美的藍柑橘糖漿，再鋪上一層鹹鹹甜甜的奶霜和一球香草冰淇淋，底層還藏有椰果跟爆爆珠，像是富士山的顏色搭配，光看外表就透心涼，非常療癒。

全台特色刨冰推薦│仙玉甜食·日式かき氷屋
全台特色刨冰推薦│仙玉甜食·日式かき氷屋
圖片來源 / IG@dengdong2014
全台特色刨冰推薦│仙玉甜食·日式かき氷屋
全台特色刨冰推薦│仙玉甜食·日式かき氷屋
圖片來源 / IG@dengdong2014
全台特色刨冰推薦│仙玉甜食·日式かき氷屋
全台特色刨冰推薦│仙玉甜食·日式かき氷屋
圖片來源 / IG@ ruka_solofoodies

地       址：台南市善化區中山路138號

電       話：0983-860-720

營業時間：12：00-17：00(週六日營業)

詳細資訊：仙玉甜食·日式かき氷屋 FB



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原文出處 : ReadyGo 全台冰品｜夏天消暑特輯！精選10家高顏值特色冰店推薦，天然系、大人系，讓你對抗酷暑、沁涼一夏

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