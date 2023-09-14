▲全台冰品｜夏天消暑特輯！精選10家高顏值特色冰店推薦，天然系、大人系，讓你對抗酷暑、沁涼一夏

我是廣告 請繼續往下閱讀
朝日夫婦
位於淡水河堤邊的「朝日夫婦」是一間超高人氣的日式刨冰店，坐擁觀音山和淡水河的美景，階梯式的設計讓三排座位都能不被遮擋的欣賞美景。色彩鮮艷的果漿使用新鮮水果熬煮，無添加化學香精及色素，讓美麗的刨冰也可以安心食用。新推出夏日限定芒果優格、櫻桃生乳酪，真的好想吃一口，不妨找個時間到淡水走走吧！
圖片來源 / IG@kelly681209圖片來源 / IG@ starpei0524圖片來源 / IG@gw56wi
地 址：新北市淡水區中正路233-3號
電 話：0903-290-575
營業時間：12：00-20：00
詳細資訊： 朝日夫婦FB
浪花丸かき氷•淡水分号
超萌的「浪花丸かき氷•淡水分号」從可愛手繪的牆面、室內滿滿的日式小擺件，到卡哇依造型剉冰，處處充滿著童趣。店內熱門爆款的「八重山彩熊君」，底部藏有果凍條，再用冰淇淋、葡萄乾、餅乾等組合，做出彩色小熊的模樣，還附上奶香十足的手工白玉丸子，可愛的模樣讓人忍不住瘋狂拍照，都不知道該從哪裡吃才好。
圖片來源 / IG@iamyiyi__1997圖片來源 / IG@iamyiyi__1997
地 址：新北市淡水區中正路233-2號
電 話：02-2628-2727
營業時間：13:00-19:00(週三公休)
詳細資訊： 浪花丸かき氷•淡水分号FB
Alston冰泰酥
泰奶控有福啦！「Alston冰泰酥」主打創新香濃泰奶冰酥，剛入口時感覺酥脆，但隨即又在口中融化開來，上方的奶蓋卡士達醬不會太甜，底層加了珍珠、仙草凍等配料，還附上煉乳讓你自行調整甜度。還有蛋糕造型的泰奶蛋糕冰酥，層層推疊滿滿的仙草凍和小麻糬，再擺上三球椰奶冰淇淋，真的是太誘人啦！
圖片來源 / IG@ps33_shan_melbourne圖片來源 / IG@ps33_shan_melbourne
圖片來源 / IG@ owodog98225
地 址：台北市士林區中正路219號
電 話：02-2882-5111
營業時間：11：30-21：00
詳細資訊：Alston冰泰酥 FB
昭和浪漫冰室
「昭和浪漫冰室」由古物店改裝，斑駁的招牌、紅磚冰室，蒐羅了許多日本舊時代留下的老物，充滿令人著迷的復古風情。IG熱推大人系威士忌巧克力雪花冰，苦甜口的法式黑巧克力搭配老店慶豐行的北港花生，再加上瑞典百年老牌的穀物，最後淋上香醇的威士忌，口感濃郁層次分明，讓人彷彿迷醉在舊日的時光中！
圖片來源 / IG@hsun_hsun_baby圖片來源 / IG@mannysmiley圖片來源 / IG@mannysmiley
地 址：台北市大安區文昌街47號一樓
電 話：02-2703-0789
營業時間：12：00-22：00 (週日營業到19:00/週三公休)
詳細資訊： 昭和浪漫冰室 FB
金雞母Jingimoo
「金雞母」主打日式創意刨冰和甜點，結合甜點技法及台灣時令食材，是永康商圈的人氣冰店。店內招牌燒冰系列，自製的布蕾撒上糖粉在桌邊用噴槍炙燒，冰火融合的完美狀態令人驚豔，炙燒后的烤布蕾甜度剛好，焦糖香氣十足。夏日限定的琉花芒果，美麗的網狀花紋、多層次口味變化，稍微偏酸的口感，吸晴程度100%。
圖片來源 / IG@anniecheng37圖片來源 / IG@miyako_icegirl
地 址：台北市大安區麗水街7巷11號
電 話：0908-232-108
營業時間：12：30–20：30
詳細資訊： 金雞母Jingimoo
貨室甜品
位在文青小店匯聚的赤峰街巷弄裡，白色清新風格的「貨室甜品」主打復古風味冰品，像古早味麵茶紅豆刨冰、深焙鐵觀音熟茶刨冰都是店內熱賣，每年季節限定也是許多人指定必吃，今夏剛推出的「四季芒夏」，自製四季春茶醬 + 愛文芒果再搭配上海鹽檸檬冰淇淋+糖漬檸檬片，根本是專為夏天而生，口感非常清爽。
圖片來源 / IG@maggie.eating_圖片來源 / IG@maggie.eating_圖片來源 / IG@wuyixuan_0522
地 址：台北市大同區赤峰街71巷34號
電 話：0908-232-108
營業時間：平日13：00-21：30 假日12：30-21：30
詳細資訊：貨室甜品 FB
晴子冰室
板橋的人氣網美店「晴子冰室」，店內裝潢採用復古色彩搭配，還有許多老闆收集的懷舊小物，讓人立馬穿越回到5、60年代！除了裝潢獨特外，菜單的特殊命名也讓人印象深刻，像是店內的招牌「一場烏龍般的奶茶鬧劇」，是奶茶剉冰裡加上桂花凍和焦糖爆米花，出人意料的搭配，相當有趣。
圖片來源 / IG@mm_eatt圖片來源 / IG@mm_eatt圖片來源 / IG@joe93714682
地 址：新北市板橋區文化路2段125巷62號
電 話：02-2255-2338
營業時間：13：30-21：00
詳細資訊：晴子冰室 FB
美軍豆乳冰
審計新村附近很夯的「美軍豆乳冰」，黃豆是直接與農民配合耕作，非基改不使用任何添加物，豆乳冰都放上兩大塊自製豆花，口感綿密、豆香醇厚。經典抹茶豆乳冰，撒滿小山園抹茶粉再加上紅豆、煉乳、小湯圓、抹茶凍等，也有販賣特濃手工豆花、豆乳和古早味甜品，來台中一定要吃看看這間用料超級澎湃的冰店！
圖片來源 / IG@el_ppa_624圖片來源 / IG@winnie.n_
地 址：台中市西區民生路380-2號
電 話：0989-008-801
營業時間：12：15-21:00(週日公休)
詳細資訊：美軍豆乳冰 FB
果食男子
藏在純白簡約老宅的「果食男子」，以手工果醬起家，嚴選在地時令水果製作成各種美味的手工果醬，再與日式刨冰相結合，變幻出多款如藝術般的冰品。口感細緻的鵝絨冰，用鮮豔的果醬上了色，每一口都可以吃到滿滿的果醬與刨冰融合的綿密口感。大推夏日限定的楊枝甘露刨冰和琥珀胭脂梅刨冰，吃完保證你驚呼連連！
圖片來源 / IG@li_ting0329圖片來源 / IG@li_ting0329圖片來源 / IG@li_ting0329
地 址：台中市西區五權西五街88巷21號
電 話：04-2376-0026
營業時間：10：00-18：00(夏季每日營業)
詳細資訊： 果食男子 FB
仙玉甜食·日式かき氷屋
日本花火慶典氛圍的「仙玉甜食」，剛進門時有一面熱門打卡的扇子牆。除了冰品還有賣糰子、大福、蕨餅等日式甜點。人人必點的藍色夏季祭典刨冰，圓滾滾的刨冰淋上美美的藍柑橘糖漿，再鋪上一層鹹鹹甜甜的奶霜和一球香草冰淇淋，底層還藏有椰果跟爆爆珠，像是富士山的顏色搭配，光看外表就透心涼，非常療癒。
圖片來源 / IG@dengdong2014圖片來源 / IG@dengdong2014圖片來源 / IG@ ruka_solofoodies
地 址：台南市善化區中山路138號
電 話：0983-860-720
營業時間：12：00-17：00(週六日營業)
詳細資訊：仙玉甜食·日式かき氷屋 FB
延伸閱讀：
- 全台休閒農場｜與動物近距離接觸、體驗有趣的DIY活動，到休閒農場來場寓教於樂的旅程
- 全台涼麵｜消暑又充飢！精選全台涼麵推薦懶人包，傳統口味、創新口味隨你pick！
原文出處 : ReadyGo 全台冰品｜夏天消暑特輯！精選10家高顏值特色冰店推薦，天然系、大人系，讓你對抗酷暑、沁涼一夏
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw