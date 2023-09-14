賴佩霞成郭台銘副手！洪孟楷讚「形象鮮明」 盼用智慧促在野整合
鴻海創辦人郭台銘宣布，副手將由女藝人、曾出演知名影集《人選之人造浪者》的賴佩霞擔任，對此，立委洪孟楷今（14）日出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》受訪時認為，賴佩霞在劇中飾演總統候選人林月真非常亮眼，個人形象也非常鮮明正向，期盼賴能扮演有智慧的角色，促成在野整合。
記者林怡昕／台北報導
民進黨立委參選人、台北市議員許淑華，洪孟楷及資深媒體人黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，對於郭台銘邀請賴佩霞擔任擔任副手，洪孟楷指出，要是2024總統大選最後四腳督，就是保送民進黨總統參選人賴清德當選。
洪孟楷說，再4個月就要選舉了，卻有超過六成民眾希望政黨輪替，又從最近進口蛋爭議可以看到，當執政黨想要蓋牌、不聽人民心聲時，其實就可以隻手遮天、胡作非為，要是為台灣人民好，在野要有共識、高度坐下來，「不是小我的時候，而是應該是組成大我的時候」。
洪孟楷也分享，自己兩個月前才和太太一起看《人選之人造浪者》，他認為，賴佩霞在劇中飾演總統候選人林月真非常亮眼，台灣人也對於賴佩霞不陌生，現在又是藝人隋棠的婆婆，個人形象也非常鮮明正向，但討論到2024總統大選，他相信，他可以扮演有智慧的角色，可以促成在野整合。